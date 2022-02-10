التعليم العالي توقّع بروتوكولا لإنشاء نادي ريادة الأعمال في برج العرب

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة منى عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بشأن توقيع المدينة بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف إنشاء نادي ريادة الأعمال بالمدينة بمقرها في برج العرب.

دور مدينة الأبحاث العلمية

وأشار التقرير إلى أنّ إنشاء نادي ريادة الأعمال، جاء في إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية مميزة، للاستفادة من الفرص المُتاحة للمراكز البحثية بقانون حوافز الابتكار، وفي إطار مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإنشاء «نوادي ريادة الأعمال» في المؤسسات البحثية، لتكتمل منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال؛ لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في العلوم والتكنولوجيا بتهيئة بيئة مُشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مُخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي.

تطوير مهارات رواد الأعمال

وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف، أنّ النادي يهدف إلى توفير قناة يمكن للشباب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، إضافة إلى التواصل مع رواد الأعمال في المجتمع، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، فضلا عن الانخراط في المجتمع وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.