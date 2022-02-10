أمطار في كفر الشيخ والطقس يجبر الملاحة والصيد بالبرلس على التوقف

شهدت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار متوسطة، خاصة على المراكز والقرى التي تقع شمال المحافظة، ما أدى إلى غرق الشوارع ورفع حالة الطوارئ، بينما توقفت حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس والبحر المتوسط ، لسوء الأحوال الجوية، الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، التي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وهطول الأمطار بصورة متقطعة.

توقف الصيد ومناشدة للصيادين

وفقا لبيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، تلقت إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها باستمرار رفع حالة الطوارئ بكل القطاعات، لمواجهة تغيرات الطقس السيئ.

وشدد المحافظ، على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولا بأول.

غرفة عمليات لمواجهة تغيرات الطقس

يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لمواجهة تغيرات الطقس وعقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية سقوط أمطار على المناطق الشمالية، تتراوح حدتها بين متوسطة وغزيرة، مشددا على سرعة التأكد من صيانة صفايات المطر ومحطات الرفع، لاستيعاب كميات المطار التي من المتوقع أن تسقط، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في الشوراع وأمام المجمعات الخدمية.