ما سعر زجاجة الزيت في التموين؟.. يختلف على حسب الحجم

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية عن سعر زجاجة الزيت في التموين، بالتزامن مع بدء صرف المواطنين لتموين شهر يناير 2022 والذي بدأ صرفه يوم السبت الماضي الموافق 1 يناير 2022 للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموين.

التموين تعلن أسعار زجاجة الزيت

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن قائمة السلع التموينية حجمين من زجاجات الزيت، إذ يحدد الحجم والوزن سعر زجاجة الزيت في التموين، فضلا عن أن عدد أفراد البطاقة يحدد أيضا حصة البطاقة من سلعة الزيت، ويشمل سعر الزيت كالتالي:

سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر هو 25 جنيها سعر زجاجة الزيت وزن ٨٠٠ مللي هو 20 جنيها.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية هامش ربح البقال في زجاجة الزيت، وهو ربع جنيه في الزجاجة، إذ أن سعر الزجاجة اللتر للتاجر هو 24.75 جنيه، في حين أن سعر الزجاجة حجم 800 مللي هو 19.75 جنيه.

حصة الفرد من زيت التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية بزجاجة زيت للفرد بالحجم الذي يختاره، إذ تصرف البطاقة فردين 2 زجاجة زيت، والبطاقة 4 أفراد 4 زجاجات زيت، فيما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا كمية 3 آلاف طن زيت لمخازن الجملة التابعة لها على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 1500 مخزن جملة، من أجل مد منافذ صرف السلع الكميات التي تحتاجها لصرف التموين للمواطنين.