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محمود مسلم

انتهاء دورتين تدريبيتين في مركز التنمية المحلية بسقارة.. استفاد منهما 54 فردا

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الوطن
01:40 م | الخميس 10 فبراير 2022
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين، وهما: دورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص، واستفاد من هذه الدورات 54 متدربا من جميع المحافظات.

دورتان تدريبيتان الأسبوع المقبل

وعلى جانب آخر، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، دورتين تدرييبتين، وهما «كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام».

دورة إعداد قادة المستقبل

وتستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني للأسبوع الثالث على التوالي والأخير، ويستفيد منها 119 متدربا من جميع المحافظات.

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بقلم الوطن