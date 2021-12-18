التنمية المحلية: تنفيذ 130 دورة لـ7 آلاف موظف في مركز سقارة

كشف المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للمعلومات والتدريب، عن تنفيذ عدة دورات تدريبية للعاملين في مختلف المحافظات لرفع قدراتهم والعمل على بناء الإنسان وفق توجيهات الدولة ومتابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

تنفيذ 130 دورة تدريبية للعاملين

وتابع، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية يشهد خلال العام الجاري تنفيذ 130 دورة تدريبية يستفيد منها 7 آلاف متدرب من العاملين بالأحياء والمدن، موضحا يتم إتاحة الفرصة لكل العاملين بالوحدات المحلية والمحافظات للتدريب بمركز سقارة وثقل مهاراتهم من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.

التقدم للدورات

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أن المحافظات ترشح من اختارهم لخوض الدورات التدريبية داخل مركز سقارة من خلال الموارد البشرية، أو يتقدم الراغب في الحصول على دورة وهناك دورات داخل مركز سقارة يتم فتح الباب للتقديم عليها وإجراء اختبار لاختيار أفضل العناصر ومن تنطبق عليهم الشروط.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وفي مقدمتها دورة قادة المستقبل المشارك فيها 60 متدربا من مختلف المحافظات بعد اختيارهم من بين نحو 250 متقدما للمشاركة في الدورة.

تدريب العاملين

ولفت إلى انتهاء الأسبوع الأول من دورة قادة المستقبل وباقي أسبوعين لإنهاء الدورة وعرض مشروعات المشاركين واختيار الأوائل، مؤكدا أنه يتم تصعيد المشاركين في الدورة بعد اجتيازهم لها في المناصب حيث يكونوا نواة للمناصب القيادية بالمحليات ويتم إرسال الأوائل في بعثات للخارج للاستفادة من التجارب الخارجية في الارتقاء بعمل المحليات.

كما ينظم مركز التنمية المحلية حاليا دورة جديدة حول أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج spss، فيما تستمر دورتي إعداد قادة المستقبل وبرنامج إدارة المشروعات PMP، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات، لمواكبة التغييرات المختلفة في مجال العمل بما يتماشي مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.