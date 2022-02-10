سقوط شخصين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالغردقة.. البيع على الميزان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحر الأحمر، من ضبط شخصين، بحوزتهما نصف كيلو هيروين، في منطقة مبارك 5، جنوب مدينة الغردقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

ضبط نصف كيلو هيروين بالغردقة

تلقى العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، معلومات تفيد بقيام المتهمين بالاتجار والترويج للمواد المخدرة في الغردقة، وبحيازتهما كميات من الهيروين المخدر، تمهيدا لتوزيعها على عملائهما بالمدينة.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما نصف كيلو من مخدر الهروين، وميزان حساس، وهاتفين محمولين، وسيارة، ومبلغ مالي.

واعترف المتهمان، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة البيع، والسيارة لاستخدامها في توزيع المخدرات، والمحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 20 كيلو شابو و25 طربة حشيش

كان ضباط مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، قد تمكنوا خلال الأسبوع الجاري، من ضبط 20 كيلو من مخدر الشابو، و25 طربة حشيش، بحوزة 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة سفاجا، وتم مصادرة سيارة ودراجة بخارية بحوزة المتهمين، ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

واعترف المتهمين، بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالبحر الأحمر، التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد.