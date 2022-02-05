فنادق الغردقة تستقبل نزلاء السياحة الداخلية بالطبل والمزمار (صور)

استقبلت فنادق الغردقة نزلاء السياحة الداخلية بالطبل والمزمار البلدي وتقديم العصائر ومشروبات الضيافة، تزامناً مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي، ورغبة قطاع كبير في الهروب من الأحوال الجوية السيئة في معظم محافظات مصر، إذ تمتاز الغردقة بجو معتدل نهارا وشمس مشرقة.

طبل ومزمار بلدي

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق استعدت لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية، والذين بدأوا التوافد على الغردقة بإجراءات وقائية واحترازية، تزامنا مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي.

وكشف «جمعة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الفنادق أعدت استقبالا خاصا للسائحين لدى وصولهم الفنادق، حيث تم استقبالهم بالطبل والمزمار البلدي وأغاني على الربابة وتقديم العصائر ومشروبات الضيافة كنوع من أنواع الترحاب.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأوضح «جمعة»، أن الغردقة تشهد جوا معتدلا مقارنة بالمحافظات الأخرى التي تشهد طقسا سيئا في الفترة الحالية، متوقعا ارتفاع نسبة معدل نزلاء السياحة الداخلية خلال منتصف العام الدراسي.

وذكر أن فنادق الغردقة استقبلت آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وألمانيا وروسيا، لافتا إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الخارجية بدء من شهر مارس المقبل، وذلك طبقا الحجوزات التي تلقتها الفنادق من الشركات السياحية.

مرسى علم تستقبل 23 رحلة طيران

في سياق متصل، يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت 23 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوربية، من بولندا والتشيك وأوكرانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا تقل الآلاف من السائحين الأجانب.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسي علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين اليوم عبر 23 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وتتصدر بولندا قائمة السياح الأعلى وصولا بـ13 رحلة من بولندا، و3 رحلات من التشيك، و2 هولندا، و2 أوكرانيا، و2 ألمانيا، ورحلة واحدة من ايطاليا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.