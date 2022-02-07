ظهور نادر لـ«الحوت الكاذب» بشواطئ الغردقة والمحميات تدرس الظاهرة

رصد عدد من الغطاسين في محافظة البحر الأحمر، ظهور مجموعة «الحوت الكاذب» على شواطئ مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، كانت تسبح معاً في انسيابية وهدوء، وسط إعجاب وانبهار السائحين الأجانب، الذين كانوا يشاركون في رحلة بحرية على متن مركب سياحي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لمجموعة الحيتان، التي ظلت تتراقص بأشكال جميلة على سطح المياه.

ظهور الحوت الكاذب على شواطئ الغردقة

وقال «أحمد بيجو»، منظم رحلات بحرية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إنه تم رصد مجموعة من الحيتان معروفة باسم «الحوت الكاذب»، وهي نوعية نادرة من فصيلة الدلافين، كانت تسبح وتتراقص على سطح المياه في أحد شواطئ الغردقة، وذلك أثناء رحلة غطس لمجموعة من السائحين الأجانب في مياه البحر الأحمر.

سعادة وإعجاب السائحين بظهور الحوت الكاذب

وأشار «بيجو» إلى أن السائحين ظهرت عليهم علامات السعادة والإعجاب لرؤيتهم هذه النوعية النادرة من الدلافين، المعروفة باسم حيتان الدلافين الكاذبة.

وأضاف أن السائحين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة، التي يأتي إليها السائحون خصيصاً لممارسة رياضة الغوص والسنوركل، والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة في قاع البحر.

محميات البحر الأحمر تدرس ظاهرة الحيتان الكاذبة

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن ظهور هذه النوعية من الدلافين، والمعروفة باسم الحيتان الكاذبة، يدل على تعافي الحياه البحرية بالغردقة، خاصةً أنها نادرة الظهور.

وأضاف «كمال»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن محميات البحر الأحمر ترصد كل ما يخص البيئة البحرية، ومتابعة التنوع البيولوجي بشواطئ البحر الأحمر.

كما أكد أن فرقا من محميات البحر الأحمر تعمل دائماً على دراسة سلوكيات الأنواع النادرة بمجرد ظهورها، مثل الحيتان الكاذبة، وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات البحرية نادرة الظهور.