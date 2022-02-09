مستشفى بـ«الملايات» لتوليد سيدة في أحد شوارع الغردقة (صور وفيديو)

شهدت مدينة الغردقة ولادة سيدة في أحد الشوارع، وذلك بمساعدة الجيران، حيث فاجأتها آلام المخاض، لتسرع إليها جارتها التي تعمل في مجال التخاطب وتساعدها في إتمام عملية الولادة والتي لم تستغرق سوى دقائق، إذ تجمع الجيران حول السيدة الحامل ماسكين «ملايات» ليصنعوا حولها ما يشبه الخيمة، حتى تمت الولادة بشكل طبيعي وتنجب فتاه أسمتها «مريم».

آلام الولادة تفاجئ السيدة قبل الذهاب للطبيب

تقول الدكتورة سمر علاء الدين، والمتخصصة في مجال التخاطب بأحد المستشفيات بالغردقة، إنها فوجئت بجارتها أثناء نزولها إلى الشارع أسفل عمارتها في طريقها للذهاب إلى طبيب الولادة تصرخ من شدة الألم، فتقدمت إليها لمساندتها، فأخبرتها أنها تعاني من آلام الولادة ولا تستطيع تحملها.

خيمة بـ««الملايات"» في الشارع

وتضيف الدكتورة سمر لـ«الوطن»، أنها لم تترد ثانية في مساعدة جارتها واتمام عملية الولادة لها، والتي لم تستغرق سوى دقائق، وذلك بمساعدة جاراتها اللائي تجمعن حولها، أذ أمسكت كل منهن بـ«ملاية» في مشهد يشبه الخيمة، حتى وجدت طفلة جميلة بين أيديها وسط صرخات الأم.

وتوضح «سمر»، أنها واجهت مشكلة قطع الحبل السري للطفلة، واستعانت بطبيب صيدلي بإحدى الصيدليات المجاورة، والذي جاء بأدوات معقمة لقطع الحبل، لافتة إلى أنها استعملت خبرتها في عملية الشفط للطفلة وأفاقتها لتطلق الطفلة صوت البكاء مستقبلة حياه جديدة على يديها «يد الله كانت معي».

وبثت «الوطن» عبر صفحتها حوار لايف مع الدكتورة سمر على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/239739574984054/