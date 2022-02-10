مجلس النواب الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة اللييبة

صوت مجلس النواب الليبي قبل قليل، بالإجماع، على منح الثقة لفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لـ عبدالحميد الدبيبية الذي سحب مجلس النواب الليبي الثقة منه، بعد «الفشل» في التعامل مع ملف الانتخابات الرئاسية.

اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب الليبي

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنّ نحو 132 عضوا في المجلس حضروا جلسة اليوم، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وتظهر لقطات تلفزيونية قاعة المجلس ممتلئة تقريبا.

خلافات سياسية

وفي المقابل، من المتوقع أن تزيد خطوة انتخاب مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا حدة الخلافات السياسية في البلاد، إذ تعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة بالبقاء في السلطة، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وقال مصدر قريب من «الدبيبة»، اليوم، إنّه نجا من الاغتيال، إذ أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح أمس، أي قبل تصويت مجلس النواب، فيما لم يصدر أي بيان رسمي أو علني لتأكيد ذلك.

موافقة على التعديل الدستوري في ليبيا

ووافق مجلس النواب أيضا بأغلبية مطلقة على التعديل الدستوري الذي يمهد لاستئناف خريطة الطريق السياسية المتعثرة، إذ يسعى البرلمان لرسم المستقبل السياسي للبلاد، بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر الماضي، قائلا إنّ حكومة الدبيبة المؤقتة «لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها».

وكان «الدبيبة» قال يوم الثلاثاء الماضي، إنّه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة، لكنه رفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له.

ويعتقد أن تكون خطوة مجلس النواب الليبي عودة إلى الانقسام الذي بدا أنّه انتهى في مارس الماضي، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة، لكن الطرف الآخر يؤكد أنّ حكومته انتهت ولايتها، ويجب التحقيق معها في بعض المخالفات.