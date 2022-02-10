أدوية ممنوعة على مريض الضغط إلا بعد استشارة الطبيب.. احذر منها

يعاني مريض الضغط مع هذا المرمض المزمن، وقد يتبع بعض العادات الصحية التي تؤثر على صحته تأثيرا سلبيا، كما يتناول بعض الأدوية التي تضاعف سوء حالته، وتيسيرا على المواطنين وحفاظا على صحتهم، شددت وزارة الصحة على أصحاب أمراض الضغط بعدم تناول بعض الأدوية، ووجهت بعض النصائح التي يجب أن يتبعوها وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو توعوي يحذر مريض الضغط من تناول أي أدوية، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

أدوية يجب ألا يتناولها مريض الضغط

وقال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، خلال الفيديو التوعوي، إن هناك العديد من الأدوية التي يجب الحذر منها بالنسبة لمريض الضغط، مشددا على ضرورة إخبار المريض عند زيارته للطبيب بوضعه الصحي ومعاناته مع الضغط قبل تناول أي أدوية لأي شكوى أخرى أو حالة مرضية يمر بها.

وحذر «ظريف» مريض الضغط من تناول أدوية المسكنات بمختلف أنواعها، والأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، وبعض الأدوية الأخرى التي تعالج أمراض أخرى في الجسم، حيث يحدث بعض التعارض مع أدوية الضغط، ولابد من العودة إلى طبيب القلب والباطنة الذي وصف دواء الضغط لإعادة تقييم بعض الأدوية وجوبية التناول.

استشاري: المسكنات ممكن ترفع ضغط وتأذي الكلى

وحذر استشاري القلب، من أدوية المسكنات، وتجنب استخدامها، قائلا «ممكن ترفع ضغط وتأذي الكلى»، موضحا أن المريض عليه مراجعة الطبيب في حال تناول أي علاجات دائمة، وذلك لوضع خطة جديدة إذا كان العلاج وجوبي أو منع تناوله إذا كان غير واجب الاستخدام.

وأضاف استشاري القلب أن الطبيب يطمئن على مريض الضغط والقلب عن طريق نوعين من الفحوصات، معملية يطمئن بها على الكولسترول والسكر ووظائف الكلى، وهي في غاية الأهمية لأنها ترسم خطة العلاج، كما أن هناك فحوصات تصويرية، خاصة بعضلة القلب والشرايين والكلى، وذلك لرسم خطة متكاملة، لعلاج الشخص بكل أجهزة جسده وحمايتها من مضاعفات الأمراض.