«الجمار» أكلة شهيرة في الإسكندرية من قلب الشجر.. مفيد لمرضى الضغط

حول عربة صغيرة في شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، يلتف عدد من الزبائن لشراء «الجمار»، وهو نوع من الطعام يستخرج من قلب الشجر، ويتميز بطعمه اللذيذ، كما أنه يفيد في علاج كثير من الأمراض.

شهرة «الرشيدي» بسبب الجمار

«الجمار»، الذي يُستقطع من قلب النخيل، وبالتحديد الجزء الأبيض الموجود داخل الجذع، أكسب عصام الرشيدي، 36 سنة، شهرة بالغة في مدينة الإسكندرية حتى وصل اسمه إلى المحافظات الأخرى، ما جعل البعض يأتون إليه خصيصاً لشرائه بعد استخراجه وتقطيعه إلى شرائح وتناوله أو إضافته السلطات له.

الجمار أكلة شهيرة في الإسكندرية

يقول عصام الرشيدي لـ«الوطن»، إنه عمل في بيع الجمار منذ ربع قرن، حيث اعتاد جلبه من البحيرة إلى الإسكندرية التي يوجد بها زبائن كُثر من مختلف محافظات مصر، من أجل إيجاد فرصة لبيع لتلك الأكلة المميزة، والتي يؤكد أنها معروفة أكثر لدى سكان الأقاليم والمحافظات بسبب انتشارها بتلك المناطق، وقد لا يعرفه سكان القاهرة إلا ممن أتوا إلى الإسكندرية واشتروا منه وأصبحوا زبائن دائمين لديه.

طعم الجمار

وأوضح أن مذاق الجمار يتشابه مع مذاق قلب الخرشوف أو قلب الكرنب، إلا أن له زبائن خاصة، نظراً لما يحتويه من عناصر غذائية وفوائد الصحية: «مفيد لمرضى القلب والسكر والعظام وخفض نسبة الدهون».

فوائد الجمار

لم تتوقف الفوائد عند ذلك فحسب، بل أكد أن فوائده أكثر من ذلك حيث يحوي البوتاسيوم الذي يلعب دورًا في ضبط ضغط الدم، وكذلك الفسفور الموجود به يساعد على تقوية العظام والأسنان، فضلاً عن البروتين الذي يعمل على نمو وإعادة إصلاح الخلايا والأنسجة، ما جعل الإقبال عليه كبيرا: «لي زبائن بتطلبه مخصوص من الخليج وبيشتروا بعشرات الكيلو جرامات».

وأكد أن سعر الكيلو يبلغ 100 جنيه إلا أنه تيسيرا على المارة يبيع أكياسا تبدأ من 5 جنيهات، لرغبة البعض تجربة طعمه، ومن ثم يكون من السهل تسويق ذلك المنتج الخاص به، وهو ما حدث على مدار 25 عاما من بيع الجمار في شوارع الإسكندرية.