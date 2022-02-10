«متحدث الصحة»: حملة خدمات الصحة الإنجابية مجانا جزء من «حياة كريمة»

علق الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان، بجميع محافظات الجمهورية، موضحًا: «نتكلم عن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، إذ تطبق هذه المبادرة في كل نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والصحية والمادية».

أهمية المرأة في الحفاظ على صحة الأسرة

أضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية عبر قناة DMC، أن الجانب الصحي في المبادرة، يشمل صحة الأسرة والطفل وتنمية الأسرة، مشيرًا إلى أن جزءً كبيرا من صحة الأسرة، هو قدرة ووعي المرأة في اختيار متى تقرر الإنجاب وعدد الأطفال والفترة الزمنية بين كل حمل.

مرحلتا الحملة

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جزءً كبيرًا من المبادرة والقافلة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان على مرحلتين، الأول من 13 حتى 24 فبراير في الجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وأسوان والوادي الجديد وجنوب سيناء والمرحلة الثانية يوم 27 فبراير حتى 10 مارس، وكل ذلك يستهدف التوعية والشرح ثم تقديم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان وكشف طبي من خلال اخصاصي أمراض النساء والتوليد مع وجود فرق توعوية مدربة.

وكان الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، قد ذكر أنّ الحملة تقوم بتقديم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع الوعي الصحي لمختلف الشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، عن طريق التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل.