أبرزهن المراة الحديدية.. 21 سيدة يخرجن من سباق النواب بالقليوبية

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في إنتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بالقليوبية، خسارة 21 سيدة ترشحن على المقاعد الفردية في 5 دوائر.

إتساع الداوئر في التقسيم الجديد وعدم القدرة المالية لبعض المرشحات وعدم تبني أحزاب الإئتلاف لسيدات علي المقاعد الفردية، مقابل التركيز علي الدفع بمرشحات في القائمة الوطنية، مثلا أهم أسباب الهزيمة التي منيت بها سيدات القليوبية في كل الدوائر ماعدا دائرة بنها وكفرشكر التي لم يترشح فيها أي من السيدات.

أبرز المرشحات الخاسرات، النائبة ثريا الشيخ، والتي كانت مفاجأة انتخابات 2015 حيث حصلت علي مقعدها بشبرا من فم الاسد، ولكنها فشلت في الحفاظ عليه، والدكتورة عزيزة السيد، رئيس مدينة ومركز قليوب السابقة، والملقبة بالمرأة الحديدية والتي إختارت خوض التجربة في شبرا، إعتمادا علي رصيدها من الخدمات بالدائرة وقتما كانت رئيسا لحي شرق شبرا الخيمة، ولكن الظروف لم تسعفها وحصلت على ما يقرب من 24 ألف صوتا فقط، لم تحقق لها حلم الوصول للإعادة.

كما ضمت القائمة "كاميليل شحاتة" الناشطة السياسية بشبرا، والمحامية إيمان عبد العزيز بالخانكة، خسرن المعركة من الجولة الاولي التي إنتهت بفوز مرشحي مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد الجديد في دوائر المحافظة الست وكلهم من الرجال.

وكان حزب مستقبل وطن، حسم 15 مقعدا فرديا دفعة واحدة دون إعادة فيما تجري الإعادة علي مقعد واحد فقط في دائرة قليوب والقناطر الخيرية بينما إستحوذ مستقبل وطن علي 13 مقعدا والشعب الجمهوري على مقعد إلى جانب مقعد للوفد، فيما خسر جميع المستقلين والأحزاب الأخرى في الدوائر الست التي تنافس فيها 223 مرشحًا في مواجهة إئتلاف الاحزاب.

فيما حسمت "القائمة الوطنية من أجل مصر" مقاعد القائمة الـ14 حيث فازت بفارق كبير عن قائمة تحالف المستقلين في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشهدت الجولة الأولى خروج 8 نواب حاليين هم المتحدث الرسمي للبرلمان صلاح حسب الله وخاص المعركة عن دائرة شبرا مستقلا، وحسين عشماوي عن قليوب وجمال كوش عن مركز بنها ورضوان الزياتي عن الخانكة وعبد العزيز الصفتي عن شبين القناطر وثريا الشيخ ونضال السعيد عن شبرا ورشاد شكري عن طوخ.

بينما إحتفظ 10 نواب بمقاعدهم في النظام الفردي والقائمة وهم النواب عاطف ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وسولاف درويش، وأحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود بدر، ومجدي سيف، بدائرة بنها، ومحمد الفيومي، ومحمد مدينة، عن الخانكة وعادل عمار عن القناطر وسمير صبحي عن شبين القناطر وحسن عمر حسانين

يذكر أن 223 مرشحا تنافسوا علي 16 مقعدا فرديا لانتخابات النواب بالقليوبية خلال الجولة الأولي وتنافست قائمتان على 14 مقعدا للمحافظة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين.