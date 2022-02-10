أبرز فعاليات الاجتماع الأسبوعي رقم 180 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي رقم 180 للمجلس، لمناقشة أمور الدولة وشؤون البلاد، والعمل على عِدة ملفات مهمة، لذا تستعرض لكم «الوطن» في السطور التالية، أبرز ما جاء في الاجتماع.

فعاليات اجتماع مجلس الوزراء رقم 180

- بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بإشاراته لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة بكين عاصمة الصين، لحضور دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الـ 24 ، وأن الزيارة شهدت عدد من الاجتماعات المهمة ما بين الرئيس السيسي مع رئيس دولة الصين، للبحث في كافة سُبل الدعم والتعاون بين البلدين، في المجال الاقتصادي والتجاري.

- أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استقبال الرئيس السيسي لرئيس دولة جيبوتي، بهدف تقوية العلاقات الإفريقية، لبحث سُبل الدعم للعلاقات الثنائية بين البلدين، للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري؛ بهدف إنشاء منطقة لوجستية مصرية في دولة جيبوتي.

- كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع وزير العدل، بتشريع قانون لمصادرة المباني المخالفة، وأن ما يفعل ذلك ويتعدى على الأراضي الزراعية فهي تعتبر جريمة مُخلة بالشرف.

- ووجه «مدبولي» تكليف لوزير المالية، بفرض غرامات مادية ضخمة على من يتعدى على الأراضي الزراعية، ومعاقبة للمقاول الذي يتبنى الأمر.

- وأكد «مدبولي» خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، بأن الحكومة مستمرة في الملفات الشائكة، وسرعة الوصول لحلول جذرية بكافة الأمور التي تتعلق بملف الإيجارات القديمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات التشريعية، بهدف تشريع صيغة قانونية لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.

- وأشار رئيس الوزراء إلى عودة مصر إلى مسار النمو الاقتصادي، التي كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدًا سعي الدولة بشأن تطبيق الإصلاحات لسد عجز الموازنة والديون، بهدف الحفاظ على دعم ضرورة الاستمرار في العمل وزيادة الإنتاج الفترة المُقبلة.

أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

- واستعرضت هالة السعيد وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية، أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وأن مصر سجلت الزيادة الأعلى في قيمة الإنتاج المحلي بنسبة تقترب من 18 % بين عامي 2017 و 2020.

- وكشفت رانيا المشاط وزيرة التعاون، خلال الاجتماع استراتيجية التعاون مع البنك الأوروبي لاستعادة التنمية والإعمار لفترة من 2022 حتى 2027، وأن تم الانتهاء من استراتيجية التعاون خلال 2021، في 9 فبراير.

- وأشارت «المشاط» إلى أن استراتيجيات البنك الأوروبي، تتوافق مع أهداف مصر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وكثرة الإنتاج وتعزيز ريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية، وتنمية رؤوس الأموال وحماية الموارد الطبيعية.