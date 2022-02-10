مواجهة المتهمين بابتزاز «هايدي» بالصور المفبركة.. رفعوا راية الإنكار

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهمين الخمسة، بابتزاز الطفلة هايدي، بصور خادشة للحياء، إذ تم استدعائهم ومحاميهم مجددا، لاستكمال الجلسة داخل قاعة مغلقة، بعد فض الأحراز الخاصة بالقضية، والمتضمنة الصور والهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين.

محاكمة المتهمين بابتزاز الطفلة هايدي

كانت هيئة جنايات الزقازيق، استمعت إلى أقوال ضابط التحريات في واقعة ابتزاز الطفلة هايدي، كما استمعت إلى أقوال المتهمين في جلسة علانية، إذ أنكروا الاتهامات المنسوبة لهم، فيما أطلعت هيئة المحكمة على الأحراز، واستكملت الاستماع للمتهمين والمحامين، في إطار استكمال ثاني جلسات المحاكمة.

إحالة المتهمين للمحاكمة بعد 10 أيام من الواقعة

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

المتهمون هددوا والدة الطالبة

ذكرت النيابة، في بيان، أنها أقامت الدليل قِبَل المتهمينَ من شهادة 8 شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها.

وتبين أنَّ ابنتيْ الجارة، تحصلا من متهميْنِ اثنين آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وجرى تهديد والدة الطفلة بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها، فامتثلت لها، وفوجئ أهل المجني عليها، بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك، أقدمت على قتل نفسها، وما توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية.

«هايدي» تتخلص من حياتها بسبب صور خادشة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا، بورود بلاغ إلى مركز شرطة أولاد صقر، من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال «هايدي. ش»، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقيمة بقرية كفر الحاج علي، التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها حبة الغلال السامة، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لكنها توفيت.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبناء على التحقيقات وسؤال عدد من أفراد الأسرة، تم توجيه الاتهامات لـ5 أشخاص، هم جارتهم «غ»، 50 سنة، وابنتيها «م» و«ع»، وابن شقيقة الأولى وصديقه، بالتسبب في وفاتها بعد ابتزازها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على مبالغ مالية منها، انتقامًا من المجني عليها، بعد نشوب مشاجرة بين المتهمة الأولى والمتوفاة ووالدتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.