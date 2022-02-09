السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألفا لـ5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الحفر داخل مزرعة بمركز ديرب نجم للتنقيب عن الآثار، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشاريين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فليبس صبحي.

التنقيب عن الآثار داخل مزرعة في ديرب نجم

وتعود أحداث القضية رقم 18963 لسنة 2021 جنايات ديرب نجم، المقيدة برقم 2018 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بقيام «منير .م .ف»، 55 عاما، عامل زراعي، مقيم قرية الصويني مركز ديرب نجم، و«هاني .ع .إ»، 43 عاما، و«أيمن .م .ف»، مقيم قرية الصويني مركز ديرب نجم، و«تامر .م .ت»، و«أحمد .ع .ع»، بالتنقيب عن الآثار بناحية عزبة يعبيس التابعة لقرية الصويني في مركز ديرب نجم.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت مأمورية تمكنت فيها من ضبط شخصين وبحوزتهما جهاز للكشف عن الآثار وأربع قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال، وبمعاينة الموقع تبين وجود أدوات في المكان تستخدم للحفر، وأدوات ومستلزمات أخرى استخدمها المتهمون للتنقيب عن الآثار.

اعتراف المتهمين بالتنقيب عن الآثار

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بارتكاب الواقعة، والاتفاق مع 3 آخرين للتنقيب عن الآثار في مكان الواقعة.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.