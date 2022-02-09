السجن 3 سنوات لـ 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 3 سنوات بتهمة الحفر داخل منزل بمركز ديرب نجم للتنقيب عن الآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس محكم جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، وسامح السيد محمد لاشين وسكرتارية فليبس صبحي.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل منزل

تعود أحداث القضية رقم 9401 لسنة 2021 جنايات مركز ديرب نجم والمقيدة برقم 1275 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا باتهام كل من «طارق. م»، 47 عاما، صاحب محل دواجن مقيم بمركز ديرب نجم و«السعيد . إ»، 27 عاما، تباع مقيم بمركز السنبلاويت و«أشرف. ع»، 27 سنة، عامل، مقيم بسمالوط بمحافظة المنيا، لأنهم في يوم 11 فبراير 2021 أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.

التحقيقات تكشف وقوع المنزل بالقرب من تل آثري

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت مأمورية بناء على تكليف منطقة آثار الشرقية والنيابة العامة وبمداهمة المنزل محل البلاغ تبين أن المنزل يقع بالقرب من تل آثري بنحو 3 أمتار من الطوب الأبيض «الدبش» ومعروش بالخشب والسدة ومكون من طابقين ويوجد بالطابق الأول حفرة طولها متر ونصف وعمقها 5,6 متر وبأحد حوانبها سلم خشب ومقطف وبعض الأدوات الخشبية المستخدمة في أعمال الحفر وذلك بهدف البحث عن آثار واستخراجها للاتجار فيها بالمخالفة للقانون.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.