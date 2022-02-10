تامر حسني يحصل على بطاقة السعادة من دبي «صور»

أعلن الفنان تامر حسني حصوله على بطاقة السعادة من محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد منحه «بطاقة السعادة».

تامر حسني يوجه الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد

وشارك حسني، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورته، وعلّق عليها قائلًا: «كل الفخر والشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، على تقديره الغالي لشخصي وفني كفنان مصري عربي من خلال منحي (بطاقة السعادة) التي تُمنح لكل من ساهم في إسعاد الآخرين».

تامر حسني وعمليات التجميل

كان الفنان تامر حسني ظهر بشكلٍ مختلفٍ، عما ظهر به خلال الفترة الأخيرة، حيث إنّه فقد الكثير من الوزن، كما ظهر بذلك الشكل في صورة منذ أيام، وتصدر «لوك» تامر حسني، محركات البحث على منصّات التواصل الاجتماعي، وشبّهه الجمهور بالفنان اللبناني وائل كفوري.

وظهر بـ«اللوك»، في حفله بالسعودية، وقال: «كان لي الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة العربية السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام».

وقدّم تامر خلال الحفل، عددًا من أغانيه الاستعراضية، التي تألّق بها طوال مشواره الفني، منها مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، وقسمة ونصيب، وغيرها من الأغاني التي قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى أكثر من ساعتين.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

كان الفنان تامر حسني قدّم مؤخرًا فيلم «مش أنا»، شارك فيه بجانب حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبدالعظيم، وشيرين وفايرز المالكي، وعدد آخر من الفنانين، هو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.