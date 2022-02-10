9 توصيات زراعية هامة لأشجار الخوخ والمشمش والبرقوق 

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من التوصيات الزراعية الهامة تخص أشجار الخوخ والبرقوق والمشمش، موضحة بضرورة اتباعها خلال فبراير الحالي، لتفادي التأثيرات السلبية للطقس المتقلب، للحصول على أفضل إنتاجية خلال الموسم الحالي 2022.

توصيات قطاع الإرشاد الزراعي

ومن أهم تلك الإجراءات الواجب اتباعها حسب توصيات قطاع قطاع الإرشاد الزراعي:

- المحافظة على انتظام الري خلال شهر فبراير الحالي، لتفادي الإصابة بمرض تصمغ الأشجار خلال فصل الشتاء.

- ضرورة التخلص الآمن من الحشائش الجافة ومن الأوراق المتساقطة والأغصان الجافة، كذلك مخلفات التقليم.

- ضرورة أهمية رش البوراكس بمعدل مرتين قبل وبعد عملية عقد الزهور.

استكمال دهان جذوع الأشجار بالبلاستيك

- ضرورة استكمال دهان جذوع الأشجار بالبلاستيك لحمايتها من أشعة الشمس، مع ضرورة عدم خف الأزهار خلال فترة التزهير على أن يجرى الخف فقط للثمار فقط وحسب عمر الشجرة.

- الاهتمام بالتسميد وخاصة في الري بالتنقيط بإضافة 2 كجم سلفات نشادر وكيلو سلفات ماغنسيوم للفدان للرية الأولى، أما الرية الثانية فتضاف 2 لتر حامض نيتريك ولترين حامض كبريتيك للفدان، وفي الرية الثالثة تضاف ثلاث كجم بوتاسيوم ولترين حامض فوسفوريك للفدان، أما الرية الرابعة فيضاف كيلو جرام من العناصر الصغرى من الحديد الزنك المنجنيز للفدان.

- مراعاة تقسيم الري على ثلاث دفعات في الأسبوع بمعدل ساعة في الرية وثلاث ساعات ري لمدة 30 دقيقة، ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق مع غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .

- أهمية مكافحة حشرات المن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب.

- مكافحة آفة حفار ساق الخوخ وخنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.

- ضرورة رش البياض الدقيقي والآشنات كوسيد 300 جرام و200 لتر ماء بالإضافة الى توبسين 120جم / 200 لتر ماء مع الرش قبل التزهير، مع ضرورة مكافحة تثقب أوراق البرقوق والمشمش برش دولف.