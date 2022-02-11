مشروع تجميع الألبان لإنتاج كوب لبن آمن.. الفوائد والتسهيلات المقدمة

تنفذ الحكومة خطة لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من صورتها العشوائية لتعمل تحت إشراف بيطري وصحي بما يضمن تقديم كوب لبن آمن للمصريين، كما يضمن المشروع الحفاظ على ثبات أسعار الألبان بشكل مرض وعادل للمستهلك والحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن؛ الأمر الذي يضمن تنميتها لتستوعب الطلب على فرص العمل المتزايد في الريف.

ووقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعى المصرى بروتوكول يهدف لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، ونستعرض في التقرير التالي فوائد المشروع والتسهيلات المقدمة من البنك الزراعي المصري للمشاركة في المشروع:

- يهدف المشروع لتشجيع صغار المربين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان التقليدية لتصبح متطابقة مع المواصفات والمقاييس العالمية لضمان جودة إنتاج الألبان ولضمان وصولها للمستهلك النهائي بجودة عالية.

- يفتح المشروع آفاق أخرى لتصدير الألبان ومنتجاتها للخارج ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع.

- يقدم البنك الزراعي قروضاً بفائدة 5% سنوياً بسيطة ومتناقصة الفئات المستهدفة.

- يستهدف المشروع الأفراد والشركات الراغبين في إنشاء أو تطوير مراكز تجميع الألبان وتتمثل تلك الفئات:

مربي الثورة الحيوانية

أصحاب الخبرات من الراغبين في إنشاء مراكز.

ما يقدمه قرض بنك التنمية الزراعي للمربين

- يقدم المشروع فترة سماح تصل إلي 6 أشهر.

- يقدم مشروع مراكز تجميع الألبان دراسة جدوي للمشروع مجاناً.

- يقدم مشروع مراكز تجميع الألبان مقايسة تكاليف مجاناً.

- يوفر المشروع قائمة بالجهات والشركات المتخصصة في توريد المعدات والتجهيز وشراء معدات التبريد والتخزين وسيارات النقل بدون مصاريف إدارية.

- يوفر مشروع تجميع الألبان التابع لوزارة الزراعة أنظمة سداد متعدد مجالات التمويل

- يمول المشروع مركز تجميع الألبان بقروض من البنك الزراعي المصري.

- يوفر المشروع شراء معدات التبريد والتخزين والنقل فضلاً عن تمويل المصاريف التشغيلية.