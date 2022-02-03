البنك الزراعي: تمويل مبادرة إحلال السيارات بالدقهلية بتسهيلات أكثر

صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بأن مبادرة تطوير وتحديث وسائل النقل الجماعي تستهدف توفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين، لتحسين مستوى جودة الحياة في قرى ومراكز محافظة الدقهلية، مضيفا أن مصرفه وقع على بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتحديث وتطوير وسائل النقل الجماعي، ورفع مستوى معيشة المواطنين، ما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح بيان صادر عن البنك الزراعي، اليوم الخميس، أنه بمقتضى البروتوكول، يمول البنك تكاليف إحلال وتجديد السيارات القديمة والمتهالكة وسيارات النصف نقل، الكبوت، واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، من خلال منح قروض بتسهيلات كثيرة لدعم أصحاب وسائقي السيارات تسدد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، ويسدد مالك السيارة دفعة مقدمة 15% فقط من قيمة السيارة.

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وقع البروتوكول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وسامي عبد الصادق، نائب رئيس المجلس إدارة وقيادات البنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

البنك الزراعي: نستهدف تحقيق التنمية الريفية

أكد «فاروق»، على التزام مصرفه العمل على توفير كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة»، مضيفا أنها ستغير وجه الحياة في كافة قرى مصر، وتضيف إنجازا جديدا لقائمة الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة.

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وأشار إلى أن البنك الزراعي يستهدف تحقيق التنمية الزراعية والريفية بكل عناصرها من خلال توفير التمويل اللازم، بما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة في الريف، وتوفير فرص عمل حقيقية لرفع مستوى معيشة الأسرة لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي، مشيدا بالتعاون المثمر بين البنك الزراعي المصري ومحافظة الدقهلية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قرى حياة كريمة بالمحافظة،

ولفت إلى دور محافظ الدقهلية البارز في تحقيق جهود التنمية بكافة القرى والمدن للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم أصحاب وسائقي سيارات النصف نقل ومساعدتهم على شراء سيارات ميكروباص جديدة، بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات ويسهم في زيادة دخلهم، علاوة على مساعدتهم على الالتزام بقرارات المحافظين وإدارات المرور بمنع سير السيارات المتهالكة في القرى والمدن، مشيرا إلى البعد البيئي من خلال إتاحة سيارات تستخدم مصادر نظيفة واقتصادية للطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي تماشيا مع توجهات الدولة.

محافظ الدقهلية يتوجه بالشكر للبنك الزراعي: جهود مميزة

من جانبه، وجه محافظ الدقهلية، الشكر لـ البنك الزراعي المصري على جهوده المتميزة كمؤسسة مصرفية وطنية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنجاح أي مشروعات يساهم فيها البنك لتقديم خدمات مميزة تستهدف توفير حياة كريمه لمواطني الدقهلية.

وأضاف المحافظ أن الدقهلية تعمل على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين، بهدف القضاء على العديد من الظواهر المرورية السلبية في الشارع، والتي تسببها السيارات القديمة والنصف نقل والتوك توك والتي لا ترتقي لوسيلة نقل آمنة للمواطنين بين قرى ومدن المحافظة.

كما يرى أن مبادرة البنك الزراعي المصري لـ إحلال السيارات القديمة والنصف نقل واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة هو مشروع حضاري يقدم خدمة مميزة للمواطنين .