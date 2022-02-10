أول تعليق لوالد «هايدي» بعد الحكم على المتهمين بابتزازها: الآن سنقيم عزاء

استقبلت أسرة الطفلة «هايدي»، ضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الشرقية، الحكم بالسجن على 5 متهمين في الواقعة، بفرحة كبيرة، مشيرين إلى أنهم سيقيمون سرادق لاستقبال العزاء في ابنتهم.

والد «هايدي»: الحكم أثلج صدورنا وكنا نشعر بقلق

وقال «شحتة» والد الطفلة الضحية، إن الحكم أثلج صدورهم، وإنهم كانوا على ثقة كبيرة في القضاء المصري وعدالته في معاقبة المتهمين بعقوبات رادعة.

وتابع: «كنا نشعر بالقلق قبل صدور الحكم، خاصة أن كثيرين أخبرونا أن الأحكام ستكون مخففة بسبب كثرة عدد المتهمين، ولكن بمجرد نطق القاضي للحكم شعرنا كأن أورحنا رُدت إلينا».

وأشار إلى أنه بعد وفاة ابنته رفض استقبال العزاء حتى صدور الحكم ضد المتهم، مضيفا «سنقيم العزاء اليوم ونستقبل المعزين، فقد عاد حق ابنتي والفضل لله سبحانه وتعالى ثم للقضاء المصري العادل».

الحكم على المتهمين بابتزاز «هايدي» بالحبس

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قضت اليوم الخميس، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين الخمسة، بمعاقبة اثنتين شقيقيتن بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة والدتهم وابن خالتهم وصديقه بالسجن 6 سنوات لكل منهم، بتهمة ابتزاز الطفلة «هايدي» ونشر صور خادشة للحياء منسوبة لها.

وكانت النيابة العامة أمرت، بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.