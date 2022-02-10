رفض معاكسة أخته فقتلوه.. السجن 15 عاما لـ4 متهمين في قضية شهيد الشهامة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات الطفل بمحكمة شمال الدقهلية، بمحكمة بلقاس اليوم الخميس، بمعاقبة 4 متهمين في قضية مقتل إسلام سعد السيد جاد، طالب بكلية الحقوق، المعروف بـ«شهيد الشهامة»، بتأييد حكم أول درجة، بالسجن لمدة 15 سنة على 4 متهمين بالقتل، والسجن لمدة 7 سنوات على خامسهم، الذي تولي مراقبة المجني عليه، للانتقام منه بعد أن عاتبهم علي معاكسة شقيقته، فقرروا الانتقام منه، وجهزوا أسلحة بيضاء، وما إن أبصروه حتى انهالوا عليه بالطعنات، وفروا هاربين من مكان الواقعة، وتركوا المجني عليه غارقا في دمائه، ليتوفى فور وصوله المستشفى.

معاقبة 5 متهمين بقتل شهيد الشهامة بالدقهلية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عطية، رئيس محكمة جنايات طفل بلقاس، في القضية رقم 17 لسنة 2020 جنايات طفل الستاموني، والمقيدة برقم 982 لسنة 2020 كلي شمال الدقهلية، بمعاقبة كل من: «عبد الرحمن ط. إ.»، و«رجب ع. ف.»، و«رجب ع. ف.»، و«أحمد ص. ح.»، أعمارهم أقل من 18 عاما، بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم، ومعاقبة «يوسف ر. ي.»، بالسجن لمدة 7 سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات.

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قال عادل مختار الصياد، المدعي بالحق المدني في مقتل شهيد الشهامة، لـ«الوطن» إن المحكمة أيدت حكم أول درجة في القضية، وأصدرت حكمها على 4 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى خامسهم بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن تداولت القضية أمام المحكمة، وأغلق باب المرافعة بجلسة 8/ 12 /2021 بعد سماع مرافعة جميع المتهمين، وجرى تأجيل القضية لتنطق المحكمة اليوم، بحكمها الذي أثلج صدور أسرة المجني عليه.

بدأت أحداث القضية في شهر يوليو 2020، عندما تبلغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بمصرع شاب يدعى إسلام سعد السيد، طالب بكلية الحقوق، أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابان بمعاكستها، وطعنوه وفروا هاربين.

انتقل ضباط مباحث الستاموني، إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن المجنى عليه عاتب شابين بعد معاكستهما لشقيقته، أثناء وجودها في شرفه منزلهم، وعاتب المجني عليه للمتهمين، وطالبهم بحقوق الجيرة، وفوجئ في اليوم التالي بترصد المتهمين له، وطعنوه بمطواة طعنتين نافذتين في القلب، وتوفي قور وصوله إلي المستشفى، وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على المتهمين.