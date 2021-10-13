كوارث سببتها النيران في مهرجانات عالمية قبل «الجونة السينمائي»

ساد القلق بين الجمهور والمتابعين والفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بعد اندلاع حريق في القاعة الرئيسية للمهرجان، صباح اليوم، قبل أن تتم السيطرة عليه،

الحريق الذي نشب بقاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، صباح اليوم، لم تنتج عنه أي خسائر بشرية، وقررت إدارة المهرجان استكمال فعاليات المهرجان بموعدها، وشاركت الفنانة بشرى منشورًا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قالت فيه: «بشكر قوات الأمن المدني بالبحر الأحمر للمساهمة بإطفاء الحريق»، مؤكدةً أن مهرجان الجونة سوف يستكمل فعالياته كما يجب.

ولم يكن حريق الجونة حادثا جديدا على المهرجانات العالمية، إذ شهد أكثر من مهرجان عالمي اندلاع النيران به وإفساد أحداثه وفعالياته.

إجلاء 11 ألف شخص بسبب حريق في «تومورولاند»

شهد مهرجان ترمورولاند، في إسبانيا عام 2017، اندلاع حريق نتج عنه إجلاء أكثر من 22 الف شخص، وتدخل رجال الإطفاء حينها بسرعة واستطاعوا الوصول بالوقت المناسب لموقع المهرجان، وأخمدوا الحريق الذي لم يتسبب في إصابات، وقال بيان للإطفاء إنه جرى إجلاء ما مجموعه 22143 شخصا، وأظهر شريط فيديو للحادث نيرانا تجتاح جزء من المنصة ودخانا أسودا وأشخاصا مشاركين في المهرجان يفرون من المكان، وصرح منظمو المهرجان على «فيس بوك» بأن الحريق سببه مشاكل فنية.

كما وقع حادث أليم بالسنغال، في أثناء فعاليات المهرجان الصوفي عام 2017، نتج عنه مقتل أكثر من 205 شخصا حينها، وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال الحداد الوطني لثلاثة أيام على ضحايا حريق المهرجان الذي تنظمه مدينة جوناس في جنوب شرق البلاد، وأوضح التليفزيون السنغالي الحكومي، حينها، أن الضحايا بين مواطنين جامبيين وموريتانيين، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووقعت الحادثة في المدينة الواقعة على بعد 530 كلم جنوب شرق دكار في منطقة تمباكوندا التي يتدفق اليها عدد كبير من أتباع الطريقة الصوفية التيجانية كل عام للمشاركة في تجمع روحي يستمر 12 يوما، وأفادت وسائل إعلام محلية أن جهاز الدرك يرجح فرضية انفجار قارورة غاز كان يستخدمها حجاج لإعداد الشاي في كوخهم.

حريق مهرجان الموسيقي بكرواتيا

كما اندلعت النيران بإحدى الغابات في كرواتيا، بالقرب من مهرجان الموسيقى المقام في جزيرة باغ الكرواتية، ما أدى إلى إجلاء المحتفلين، وكان ذلك في عام 2019.

وأوضح منظمو مهرجان «فريش آيلاند» على «تويتر» حينها، أن حريق غابات بالقرب من شاطئ زرس أدى إلى إجلاء رواد المهرجان إلى منطقة انتظار سيارات قريب، وتم احتواء الحريق والسيطرة عليه.