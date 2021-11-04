خلافات منتجي الفيلم الهندي «Sooryavanshi» تهدد طرحه بدور العرض غدا

يواجه الفيلم الهندي «Sooryavanshi»، أزمة كبير، قبل ساعات قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي، إذ وقعت خلافات حادة بين مُنتجيه قد تُهدد مصير الإفراج عنه للجمهور، غدًا الجمعة 5 نوفمبر، حسبما أعلن بطل الفيلم أكشاي كومار، في وقتٍ سابق.

تقاسم الأرباح تُشعل الخلاف بين مُنتجي الفيلم

ونشبت خلافات واسعة، بين مُنتجي الفيلم الهندي «Sooryavanshi»، بشأن تقسيم الأرباح، إذ تقول مصادرموقع «imwbuzz» الهندي، إن القضايا خاصة فيما يتعلق بنسبة الأرباح التي سيتم تقاسمها بين المنتجين وتعدد الإرسال، لم يتم حلها بعد، حسب ما نشره موقع «imwbuzz» الهندي منذ قليل.

أكشاي كومار يعلن موعد عرض «Sooryavanshi»

وكان الفنان أكشاي كومار، قد أعلن لجمهوره، عن طرح الفيلم الهندي «Sooryavanshi»، غدًا الجمعة، في السينمات، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمعه بالفنانة كاترينا، مُعلقًا عليها بقوله: «السيد والسيدة سوريافانشي.. انتظرونا 5 نوفمبر».