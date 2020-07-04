5 مهرجانات سينمائية عالمية تتحدى كورونا وتقام في 2020

أحبط فيروس كورونا معظم خطط صناع السينما، حيث تسبب في توقف تصوير أفلام، وإلغاء مهرجانات، وتأجيل أكبر الأحداث الفنية منها "أوسكار"، و"جولدن جلوب" و"بافتا"، وحفل نقابة ممثلي الشاشة.

وتسبب الفيروس المستجد أيضًا في إقامة بعض الفعاليات "أون لاين"، منها مهرجان "كان"، وكذلك مهرجان لندن السينمائي الذي أعلن صناعه عن إقامة فعالياته "أون لاين" منذ عدة أيام بحسب عدد من المواقع منها "Variety".

ورغم ذلك، قررت إدارة بعض المهرجانات، إقامة فعاليتها هذا العام، في محاولة منها لاستعادة الحياة السينمائية بشكل طبيعي كما كانت.

مهرجان هونج كونج

أعلن المنظمون أن النسخة الـ44 من المهرجان ستقام في أغسطس المقبل بداية من يوم 18 إلى 31، وسيجرى الإعلان عن مجموعة كاملة من الأفلام المختارة في 28 يوليو، بحسب ما نشر موقع "Variety".

وقال المدير التنفيذي للمهرجان ألبرت لي: "نحن متفائلون بعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها".

مهرجان ماكاو

أُعلن عن انطلاق دورته الخامسة في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، في المنطقة الإدارية الصينية "ماكاو".

وتم فتح باب التقديم عبر الإنترنت يوم 15 يونيو الماضي. وسيكون عنوان المهرجان هذا العام "احتفال بالحياة والشاشة الكبيرة".

مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين

أعلن مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين، تنظيم عروضه بداية من 26 يوليو إلى 3 أغسطس في مقاطعة شنغهاي الصينية.

ويتنافس بالمهرجان الرسمي 13 فيلمًا روائيًا، و8 وثائقية، و13 قصيرة، ويرأس لجنة التحكيم، المنتج والمخرج بيتر تشان وهو من هونج كونج.

مهرجان CinefestOZ

أكدت إدارة مهرجان "CinefestOZ" أنّه سيقام آخر شهر أغسطس كما هو معتاد بغرب أستراليا وبحضور جماهيري.

ويقام المهرجان من 25 إلى 30 أغسطس، وسيتم الكشف عن برنامج كامل في 31 يوليو، بحسب موقع "Variety".

مهرجان سان سيباستيان السينمائي

أعلن مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، عن إقامة فعالياته من 18 إلى 26 سبتمبر المقبل.

وأُدرجت 5 أفلام تحمل شرف اختيار "كان" السينمائي، في المنافسة الرئيسية الخاصة بمهرجان سان سيباستيان السينمائي.