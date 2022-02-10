تفاصيل دورة الشباب والرياضة لذوي الهمم: لو عاوز تبقى مذيع

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق التدريب على مهارات الإعلامي الناجح لذوي الهمم، كأولى تدريبات مبادرة (شهر التحدي challenge month)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي ينظمها مكتب شباب ذوي الهمم بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير على أن يدرب المشاركين الدكتور هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل وكيفية الإشتراك في تدريب الشباب والرياضة

- ينطلق التدريب السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

- يستطيع ذوي الهمم تلقي فرصة التدريب التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الاشتراك عبر رابط تدريب الإعلامي الناجح.

- يجب إدخال البيانات المطلوبة وهي: الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، رقم الهاتف والعمر ونوع الإعاقة والكلية، ثم إرسال، للتعامل مع الطلب.

برامج وزارة الشباب والرياضة

وتطلق وزارة الشباب والرياضة بشكل مستمر الكثير من البرامج والفاعليات وحركة التوظيف، فضلًا عن تقديم الدروات التدريبية المختلفة، وأبرزها:

- التدريب على برنامج (Microsoft Outlook) لتسهيل التّواصل بين الموظفين في نفس الشّركة دون الحاجة إلى المقابلة؛ ويستطيع الجمهور الانضمام للتدريب يوم الخميس 10 فبراير 2022 من الساعة 8 مساء للساعة 9:30 مساء .

ويستطيع الجمهور الحصول على التدريب عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» وهو وبينار مجاني تمامًا لأنه مقدم من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع «طور وغير» من خلال هذا الرابط أو هذا الرابط .

- وتتتيح الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، الإعلان عن اليوم التوظيفي لـ«سوبر ماركت بنده» لفرع أكتوبر، بالذهاب للفرع، وعنوانه المحور المركزي - ميدان الحريه - بجانب سيتي سكيب مول» يوم الاحد و الثنين 13/14 فبراير 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً للوظائف التالية:

1- «كاشير».

2 - موظف استلامات.

3- مشرف أجبان.

4- «شيف» أجبان.

5- «شيف» أسماك.

6- «شيف» مخبوزات.

7- مندوب توصيل.

8- متلقي طلبات.

9- بائع خضار وفاكهه.

10- منسق ممرات.

11- جزار.

المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة و كل وظيفة.

- ساعات العمل: 8 ساعات + ساعة راحة.

- تأمين اجتماعية + تأمين طبي خاص للموظف والعائلة.

- الإجازات السنوية + يوم إجازة أسبوعيًا.

- تأمين على الحياة.

- وسائل انتقال.

- نظام كامل للحوافز.

- مسار وظيفي للترقي

الشروط وللتقديم:

- جميع المؤهلات من مؤهل عال إلى دون مؤهل.

- يجيد الكتابة والقراءة.

- ذكور وإناث.

- موقف واضح من التجنيد.