تفاصيل رحلة الشباب والرياضة للواحات البحرية.. مقابل 400 جنيه فقط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق رحلات «اعرف بلدك» إلى الواحات البحرية، خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير 2022، كونها إحدى الوجهات التي يفضلها المصريون والأجانب في فصل الشتاء.

تفاصيل رحلة الواحات البحرية من الشباب والرياضة

ووفقا لمنشور الشباب والرياضة، فإن تفاصيل رحلة الواحات البحرية جاءت على النحو التالي:

- مدة الفوج: (4) أيام (ثلاث ليالي).

- المرحلة العمرية: من ( 18 - 40 ) سنة.

- قيمة الاشتراك: يتم تحصيل مبلغ (400 جنيه) أربعمائة جنيهاً من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة فى(الواحات البحرية).

برنامج رحلة الواحات البحرية

البرنامج السياحي:

- زيارة منجم الواحات البحرية للحديد.

- زيارة المعالم الأثرية ومتحف المومياوات الذهبية.

- زيارة مقابر الأسرة 26 الفرعونية.

- زيارة متحف المفتلا.

- زيارة بانوراما الواحات البحرية.

- زيارة الأماكن السياحية.

- زيارة الآبار الباردة والساخنة.

- زيارة جبل الهرم والدست والمغروفة والبحيرة المالحة.

- زيارة مصنع التمور.

كيفية الاشتراك في رحلة الواحات البحرية

ويمكن للمواطنين والأجانب الاشتراك في رحلة الواحات البحرية من خلال التوجه (شخصياً) من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة ( أمام نادي الزمالك - امتداد شارع 26 يوليو - ميت عقبة) الدور السادس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك .

وفي حالة اكتمال حجز الفوج يتم الحجز في الأفواج التالية تباعا، إذ ان الأولوية لأسبقية السداد.

شروط رحلات الشباب والرياضة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي وفي حالة ثبوت تكرار المشاركة يتم الحرمان من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من (الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع)، واللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التحرك الساعة السابعة صباحا من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.