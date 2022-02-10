عمرو مصطفى يكشف عن سبب عدم إعلان وفاة والدته: «كانت بتحب الهدوء»

كشف الملحن عمرو مصطفى عن سبب عدم إعلانه لخبر وفاة والدته التي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي، لافتا إلى أن والدته كانت تحب الهدوء، حيث يتلقى الملحن العزاء فيها الآن بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وأكد الملحن عمرو مصطفى لـ«الوطن» أنه لم يعلن وفاة والدته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل أخرى، لأن والدته كانت تحب الهدوء والراحة، فحرص على فعل ذلك خلال العزاء والدفن، مما ترتب عليه غياب الفنانين.

عمرو مصطفى: قررت عدم نشر تفاصيل الجنازة على مواقع التواصل الاجتماعي

وتابع أنه قرر عدم نشر أي خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام عن العزاء والجنازة أو حتى إعلان خبر الوفاة.

ويتلقى عمرو مصطفي برفقة نجله الآن، عزاء والدته، التي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي، في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وسط غياب نجوم الوسط الفني، فضلا عن حضور الشاعر أمير طعيمة والإعلامي محمد نشأت، منذ بدء العزاء.

عزاء والدة عمرو مصطفى

وبجانب حضور محمد نشأت و أمير طعيمة، شارك بواجب العزاء لـ الملحن عمرو مصطفى لوفاة والدته، كل من، هاني رمزي، والمنتج محسن جابر، وعدد من الأقارب و أصدقاء العائلة.

وكانت الراحلة غادرت عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن الشاعر أمير طعيمة وفاتها عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وانهالت التعازي من الشخصيات العامة فنانين مصر والوطن العربي لمواساة الفنان عمرو مصطفي.