زوج في دعوى نشوز: «مارضتش أخليها تسوق العربية سابت البيت ومشيت»

«سابت البيت عشان مارضتش أخليها تسوق العربية من غير رخصة»، كان هذا سبب دعوى النشوز التي أقامها زوج في نهاية العشرينيات من عمره، ضد زوجة التي بدأت تعصي أوامره في الفترة الأخيرة بل همشت شخصية معها، ورفضت أن تعود للمنزل مرة أخرى مادام يتدخل في حياتها الشخصية، بل لاحقته بدعاوى تطالب فيها بحقوقها، فلجأ الزوج لمحكمة الأسرة وأقام ضدها دعوى نشوز.

الزوجة تفتعل المشاكل

قال الزوج خلال حديثة للقاضي، إن قبل الزواج جمعت بينهم قصة حب قوية جعلتهما يتخطيان جميع الصعوبات التي واجهتهما لإتمام الزيجة، وكان يعتقد أنها ستظل كما هي فتاة خلوقة مهذبه وتحترم العادات والتقاليد، لكن بعد الزواج وجد أنه يعيش مع فتاة أخرى لم يعرف عنها شيء، وعاش معها، وبدأت تتشاجر معه على أتفه الأسباب، وتتهمه بأنه لا يحبها عندما يتخلف عندما يرفض لها طلب وتمتنع عن الحديث معه.

الزوجة تصفه أنه رجعي

وأضاف الزوج للقاضي أنه حاول أكثر من مرة على مدار عام ونصف العام أن يسيطر عليها وعلى المنزل لكنها كانت عنيدة للدرجة التي جعلته يسأم منها ومن تصرفاتها، وتدعوه بأنه رجعي وقديم التفكير لأنه مازال متمسك بالعادات والتقاليد ويطلب منها العودة للمنزل في وقت مبكر، ويمنعها التنزه مع صديقاتها كما ترغبن فتركت المنزل على أثر ذلك أكثر من مرة.

«مش راضية ترجع البيت»

وتابع الزوج للقاضي: «اتفاجئت يوم فرح أختها أنها من غير حجاب، وسكت عشان الفرح ميبوظشن ولما روحنا وسألتها ليه خلعت الحجاب قالتلي دي حرية شخصية، وأنها شايفة نفسها أحلى وبعد خناقات كتير رجعتها للحجاب تاني، وبعد كام يوم طلبت تاخد العربية تتفسح بيها فرفضت عشان مش معاها رخصة، وسابت البيت وبعد أيام جمعت بينا مناسبة عائليه ولقتيها من غير حجاب وكمان لابسة فستان ملفت وعريان، ولما اتخانقت معاها لرفضت ترجع البيت».

دعوى نشوز

وأنهى الزوج دعواها أن زوجته تركت المنزل لمدة 3 أشهر وبعدها تفاجأ بأنها أقامت دعاوى قضائية ضده تطالب فيها بحقوقها، فلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقام دعوى نشوز حملت رقم 462 لسنة 2021، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.