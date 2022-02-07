«جميلة» في دعوى خلع: «جوزي بيعد البيض وبيحاسبني باكل قد إيه»

«بيحسبلي باكل بكام.. وقد إيه.. وكام مرة في اليوم».. بهذه الجملة بدأت «جميلة» حديثها مع قاضي محكمة الأسرة، بعدما سألها عن سبب إقامتها دعوى خلع، بعد مرور 5 أشهر من زواجها، فكانت حجتها أنه يبخل عليها حتى في الطعام، ويحسب لها كم مرة تأكل في اليوم، وعنما تعترض يذهب للثلاجة، ويقوم بمراجعة الطعام والمشتريات التي قام بشرائها، حتى تسبب لها في أزمة نفسية جعلتها تضرب عن الطعام لعدة أسابيع، فلجأت لمحكمة الأسرة لتنه زواجها منه.

أضافت«جميلة» أنها في بداية تعارفهما كان بخيلا للغاية، لكنها كانت تعتقد أنه غير ميسور ماديا، وبعد أن تقدم لخطبتها عرفت الحقيقة، وبسبب حبها له اعتقدت أنه يدخر المال ويصرف على الأساسيات فقط، حتى يتمكن من الزواج، وأن حبه لها سيغير طباعه فوافقت على الخطبة، وعاشت لمدة عام ونصف العام، وهي تحاول أن تقنعه بتجهيز شقة الزوجية كما تحلم، لأنه كان يختار أشياء رخيصة، وبعد الانتهاء من التجهيزات تمت الزيجة.

إلغاء شهر العسل الذي وعدها به قبل الزواج

وأضافت الزوجة أنها بعد الانتقال للعيش معه جعلها تكره حياتها بالتدريج، بعدما تشاجر معها بعد الزواج بأيام، وقام بإلغاء شهر العسل الذي وعدها به قبل الزواج بأشهر، قائلة:«لم يتوقع أنه سيصرف أكثر من ذلك، وعليها التأقلم عدة أشهر حتى يقوم باتزان أحواله بعد كل هذه المصروفات»، ولم تعترض حينها، لكن لم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي جعلها تكره طريقته، لكنها تفاجأت بأنه لا يود الإنفاق على المنزل عدا الطعام الأساسي ويحاسبها عليه متي أكلت كل هذا؟، مما منعها من تبادل الزيارات حتى لا يكلف نفسه.

اللجوء لمحكمة الزنانيري

تابعت الزوجة شكواها بصوت تملؤه الحسرة، قائلة: «عشت 3 شهور بيعد باكل قد إيه وكام مرة، ويرجع من الشغل يفتح التلاجة عشان يشوف أكلت إيه، وبيقولي إحنا اتنين بس الأكل بيروح فين، وفي مرة عد البيض، وجابلي أزمة نفسية من كتر البخل، ومنعت الأكل لفترة كبيرة، ورحت أعيش عند أهلي وقرروا إنى لازم أطلق منه».

وأنهت الزوجة دعواها، بأنها قررت إنهاء المعاناة التي تعيشها معه، فلجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت دعوى خلع ضده حملت رقم 95 لسنة 2021، وطلبت من القاضي الحكم لصالحها لأنها لم تعد تتحمل بخله، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.