زوجة في دعوى خلع: «بيعايرني إني كبرت وعايز يتجوز بنت صغيرة ويطلقني»

بين دفاتر دعاوى محكمة الأسرة عثر خبراء التسوية على دعوى خلع أقامتها سيدة في بداية الخمسينات من عمرها ضد زوجها الستيني، وكانت حجتها أنها تبغض العيش مع زوجها بسبب أنه يريد الزواج من فتاة صغيرة بعدما أخبر أولادهما برغبته في الزواج لأنها كبرت في العمر، ولم تعد تعجبه كالسابق وأن من حقه الزواج، فتركت المنزل ولجأت للعيش مع أخيها، ولجأت للمحكمة لتخلعه بسبب استحالة العشرة بينهما.

حاول خطبتها أكثر من مرة

قالت الزوجة الخمسينية لقاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت منه بعدما أبدى إعجابه الشديد بها وحاول خطبتها أكثر من مرة، وفي النهاية أقنعتها والدتها به، وبعد فترة التعارف شعرت بمشاعر إعجاب تجاهه رغم فارق السن بينهما، وتمت خطبتهما وبعد 3 أشهر انتهيا من تجهيزات شقة الزوجية والزواج، وتمت الزيجة وسط أجواء عائلية، وبعد الزواج كانت تعيش حياة سوية يشوبها بعض المشكلات التي كانا قادرين على حلها سوياً.

زواج استمر 25 عاماً

وأضافت الزوجة أنها ساعدته كثيراً ودعمته طوال 25 عاماً، وأنجبا خلالها 4 أبناء وكانت تحافظ على المنزل من أجلهم ولا تشتكي من شيء، على الرغم من أنها مرت بصعوبات في العيش معه، وقبل وصوله سن المعاش عرضت عليه إقامة مشروع حتى لا يشعر بالملل بعد الجلوس في المنزل، ووافق على الفكرة وساعدته في أموال المشروع وبدأ فيه، وبعد 3 سنوات أخبرها برغبته في الزواج من أخرى، لكنها اعتقدت أنه يمزح.

«عايز يتجوز عيلة صغيرة»

وتابعت الزوجة بقولها: «اتفاجئت إنه كلم أولادنا في إنه عايز يتجوز بنت صغيرة، وقالهم أمكم كبرت وأنا حقي أتجوز، ولما رفضت قال لي إني أنانية، ولما أولادي رفضوا منع الكلام معاهم وقالهم إنه هيعمل اللي في دماغه وإنه معندهوش مانع يطلقني، فسيبت البيت ورحت قعدت عند أخويا ومفكرش يصالحني من يومها».

الزوجة لجأت للمحكمة

وأنهت الزوجة دعواها بأنها لجأت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 322 لسنة 2021، بعدما تأكدت بأنه لا يرغب في العيش معها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.