ضبط متهم بقتل زوجته بعد رفعها دعوى خلع.. استدرجها لرؤية ابنها وعذبها حتى الموت

ضبطت أجهزة أمن القاهرة قاتل زوجته بعد وصلة تعذيب استمرت لعدة أيام بمنطقة حلوان، حيث استدرجها الجاني بحجة رؤية طفليها، واحتجزها بمنزله واستمر في تعذيبها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

الزوجة الضحية «انتصار بخيت»، 44 سنة، لم تشفع توسلاتها لزوجها الذي أصر على قتلها كمداً، عن طريق تعذيبها حتى أزهق روحها دون أن تأخذه بها شفقة أو رحمة، متناسيا قدسية الروح البشرية .

وصلة تعذيب وإزهاق الروح

تفنن الزوج المتهم وشهرته «العجوز»، في تعذيب زوجته بعد رفعها دعوى خلع ضده لاستحالة العشرة معه وصعوبة الحياة إثر هجرها منزل الزوجية، فبيت الزوج النية على الانتقام منها مستغلا عاطفة الأمومة وشوقها لرؤية أبنائها الصغار، فاستدرجها إلى المنزل بحجة رؤيتهم بعد أن أخبرها أنهم يشتاقون لرؤيتها، فلم تستطع الأم التخلف عن رؤية فلذات كبدها وتوجهت إلى المنزل على الفور دون أن تعلم بنوايا زوجها السيئة.

حبس الزوجة وحرمانها من طلب العون

وما إن وصلت الزوجة للمنزل، قام بغلق الباب وسلبها هاتفها المحمول ليمنعها من طلب الاستغاثة أو العون وشرع في سبها بأفظع الألفاظ وتعدى عليها بالضرب ثم حبسها في غرفة وشرع في تعذيبها كيًا بالنار حتى أزهق روحها وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي بعد وفاتها.

وعقب اكتشاف الواقعة تم نقل جثة الزوجة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت ضبط المتهم، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.