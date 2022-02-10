تفاصيل أحدث خطوط إنتاج المضادات الحيوية بمصر.. بدون أي تدخل بشري

شهد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يرافقه عدد من أعضاء «اللجنة»، افتتاح خط الإنتاج الحديث المُصنع للمُضادات الحيوية داخل المُجمع الصناعي لشركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة في مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم، بمدينة 6 أكتوبر.

واستمع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لشرح من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، حول جهود الشركة في توطين الصناعات الحديثة والمتطورة، بما يتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، التي تتيح أفضل جودة للصناعات الدوائية المختلفة، في أسرع وقت، وهو ما يتوافق مع جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدوائية الحديثة في «الجمهورية الثانية».

توفير كافة احتياجات المرضى من أدوية لفيروس كورونا

وأوضح «حاتم»، أن شركات الأدوية الوطنية عملت على توفير كافة احتياجات المرضى من أدوية وعلاجات لفيروس كورونا المستجد، بسعر مناسب وجودة عالية، موضحًا أن خط الإنتاج الجديد، يُسهم في توفير باقة متنوعة من المُضادات الحيوية الحديثة، بعضها له دور هام في علاج الأمراض المختلفة، مثل الالتهاب الرئوي، ومكافحة العدوى البكتيرية الثانوية، التي يتعرض لها مصابي فيروس كورونا.

وأضاف أن اللجوء لتكنولوجيا متطورة، من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية لدى الشركة، ما سيعمل على الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية من تلك المُضادات الحيوية، وتصدير الفائض إلى العديد من دول العالم، لافتًا إلى امتلاك مصر ميزات تنافسية كبرى في مجال صناعة الأدوية، وبإمكان شركات الدواء المصرية أن تصل للعالمية في هذا المجال، خصوصًا في ضوء الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصناعات الدوائية باعتباره «ملف أمن قومي».

توطين صناعة دوائية بأعلى معايير الجودة العالمية

من جانبه، قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن خط الإنتاج الحديث للمضادات الحيوية يعمل بشكل مميكن بالكامل، دون أي تدخل لعنصر بشري، مع العمل على التعبئة والتغليف بشكل إلكتروني بالكامل، ما يضمن أن الدواء يتوافق مع المعايير القياسية المُراد تصنيع الدواء منها.

وأضاف العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، أن التكنولوجيا التي يعمل بها هذا الخط تعتبر أحدث التكنولوجيات الألمانية العاملة في هذا المجال، والتي تُصنف باعتبارها أكثر تكنولوجيا متقدمة بمجال الصناعات الدوائية، موضحًا أن «إيفا» ستطرح في الفترة المقبلة العديد من المُضادات التي سينتجها هذا الخط، ما سيوفر احتياجات المرضى منها، وتوطين صناعة دوائية بأعلى معايير الجودة العالمية وبسعر مناسب، بدلًا من اللجوء إلى المنتج المستورد أو المُهرب من خارج البلاد في بعض الحالات.