رئيس صحة النواب: حققنا 50% مناعة مجتمعية بالتطعيمات والأجسام المضادة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمل خلال الفترة المقبلة بشأن فيروس كورونا يتعلق بتراجع الإصابات نهاية شهر فبراير الجاري، وبهذا تكون مصر وصلت لذروة الموجة الخامسة، لافتا إلى أنه بدءاً من شهر مارس المقبل ستبدأ أعداد الإصابات في الانخفاض.

العليا للفيروسات: إصابات كورونا في تزايد بسبب أوميكرون

وأضاف رئيس صحة النواب وعضو العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر حققت حتى الآن ما يقرب من 60% من المناعة المجتمعية «مناعة القطيع»، سواء بالتطعيمات ضد فيروس كورونا أو من خلال الأجسام المضادة التي تم تكوينها نتيجة الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن حالات الإصابة في مصر حالياً في تزايد مستمر نتيجة انتشار سلالة أوميكرون وهو ما تم توقعه بزيادة قاعدة المناعة المجتمعية .

العليا للفيروسات: التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وسيلة للوقاية

و أكد رئيس صحة النواب أن السلالة السائدة لفيروس كورونا هي أوميكرون بنسبة 80 % إلى 90%، والباقي سلالات دلتا وغيرها، لافتا إلى أن أوميكرون أقل السلالات خطورة وغالبية الإصابات حالياً بأوميكرون.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين بضرورة التسجيل والحصول على لقاح كورونا والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وضرورة التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض مرضية حفاظاً على صحة وحياة الآخرين.