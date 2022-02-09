«صحة النواب» توصي بوضع معايير تضمن عدالة توزيع الأطقم الطبية

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن تكليف الأطقم الطبية المساعدة من هيئة التمريض والفنيين بمختلف تخصصاتهم بالمحافظات.

واستعرض سالم، طلب الإحاطة، مطالبا وزارة الصحة بتكليف هذه الفئات للعمل بالمستشفيات الجامعية لمدة معينة من السنوات وبعدها يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل إقامتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات المؤهل والتخصص، الذين تم تكليفهم للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة.

المساواة بين المكلفين

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، ضرورة المساواة بين جميع المكلفين سواء في مديريات الصحة أو المستشفيات الجامعية، وذلك لأن المكلفين بالمستشفيات الجامعية الغالبية منهم يقطعون عشرات الكيلومترات، وما يزيد للوصول إلى مقر عملهم ما يكلفهم وقتا وجهدا ويؤثر بالسلب على أدائهم خلال العمل، في حين من تنتهي مدة تكليفهم من نظرائهم بمديريات الصحة يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل إقامتهم.

وقال سالم، إنه لا يخاطب وزارة الصحة فقط؛ وإنما يخاطب الحكومة المصرية مجتمعة لمسئوليتها عن إدارة المنظومة الصحية بما يحقق العدالة للعاملين في المنظومة، ويحقق أفضل خدمة للمواطنين.

وطالب سالم، بضرورة وضع معايير واحدة تحكم عملية توزيع الأطقم الطبية المساعدة وتوحيد جهة الإدارة التي تدير عملية التوزيع والنقل والندب ونظر التظلمات بالكامل سواء في الصحة ومديريات الصحة المختلفة والوحدات الصحية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية، ولا بد أن يتم توزيعهم ونقلهم من خلال إدارة واحدة.

وضرب النائب مصطفى سالم المثل بمحافظة سوهاج التي تبعد المسافة بين مركزى البلينا وطما داخلها بنحو 120 كيلومترا ذهابا وعودة، وقال: «الموظف بيشتغل 12 ساعة ويستغرق 5 ساعات في المواصلات، وبالتالي يستغرق في عمله والمواصلات نحو 17 ساعة، فكيف يؤدى خدمة جيدة للمواطن، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال ذهابا وعودة، في حين أن زميله ممكن يتعين في نفس القرية أو المركز التابع له، وبالتالي لا توجد عدالة، خاصة أن من يتم تعيينه في مستشفى الجامعة أو مستشفيات الأمانة يظل طول عمره كما هو، والمستشفيات ترفض نقله بسبب العجز حتى لو صدر له قرار تعديل تكليف من وزارة الصحة لا يتم تنفيذه».

تعيين بالمستشفيات الجامعية لمدة 3 سنوات

واقترح أن يتم التعيين في البداية بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الأمانة لمدة 3 سنوات ثم يتم تخييرهم بين الاستمرار في تلك المستشفيات أو يتم نقلهم، مع ضرورة وضع نظام مالي مميز خاص بهم في حالة رغبتهم في الاستمرار بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الأمانة.

وطالب سالم، لجنة الصحة بعقد جلسة تدعو فيها المسئولين بوزارات الصحة والتعليم العالي والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى وضع رؤية شاملة يتم الاتفاق عليها بين كل هذه الجهات المعنية لوضع معايير تحقق نوعا من العدالة والمساواة للعاملين والمساعدة على تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين.

وانتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى الموافقة على هذا الطرح المقترح من ناحية النائب مصطفى سالم.