نائب العامة للكتاب: مصر لها السبق في إنشاء أول معرض بعد كورونا

قال الدكتور أحمد البهي، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدورة الأخيرة لمعرض الكتاب وضعت على القائمين عليه عبئًا ثقيلًا، لأنها عُقدت بعد مرور 6 أشهر فقط من الدورة السابقة رقم 52، موضحًا: «العالم اتغير كتير بعد كورونا، وكان لابد من النظر إلى معارض الكتب، كما نُظر للمعرفة بشكل جديد بعد الجائحة، ومصر كان ليها الأفضلية والسبق لإنشاء أول معرض فعلي للكتاب بهذا الحجم في ظل كورونا».

البهي: التجربة السابقة للمعرض كانت مثمرة

وأضاف «البهي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC» مساء الخميس، أن الدورة 52 من معرض الكتاب دفعت صناع المعارض على مستوى العالم لإعادة النظر مرة أخرى في إقامة المعرض، وذلك لأن التجربة السابقة للمعرض كانت مثمرة، كما كان هناك تحدٍ أمام القائمين عليه.

وأوضح أن رعاية الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض الكتاب في كل دورة تضع وزارة الثقافة أمام مسؤوليتها، حتى أصدرت وزيره الثقافة توجيهاتها بضرورة البحث عن جديد في المعرض، معقبًا: «كان لا بُد من إضافة الجديد المؤثر وليس الجديد فقط، ولذلك البرنامج المهني السنة دي خرج بصورة تليق بمصر».

وأكد أن اليونان كانت ستحل ضيف شرف في الدورة الـ52، ولكن تم تأجيل هذه المشاركة بما يليق بمعرض القاهرة، لأن ظروف كورونا حالت دون المشاركة الفاعلة لدولة اليونان، وبالتالي كانت مشاركتها فاعلة في النسخة الـ53، موضحًا: «كتير جدًا من الناشرين اللي جم على مستوى المنطقة العربية أو من شاركوا في البرنامج المهني للدول الأجنبية لفت انتباهم حالة الجدية والإرادة لصناعة المعرفة».

وتابع: «معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد نقله إلى المقر الجديد عكس صورة حضارية جديدة، وخلال الدورة الأخيرة ركزنا أن تكون الهوية هي المرتكز الأساسي عندما نستشرف مستقبل جديد وبخاصة للأجيال القادمة».