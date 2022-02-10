إصابة 5 في انفجار أنبوبة غاز بكفر الشيخ

انفجرت أنبوبة بوتاجاز بأحد منازل قرية «الحمراوي»، التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق.

ونُقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام، لتقديم الإسعافات اللازمة لهم داخل قسم الحروق مع المتابعة الطبية لحالتهم.

إخماد الحريق

وكانت غرفة العمليات بمديرية الصحة، بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق داخل منزل بقرية «الحمراوي»، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وتبين أن سبب الحريق هو انبوبة بوتاجاز، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص.

حروق من الدرجة الأولى

وتبين من التقرير الطبي إصابة «ر. م»، 13 عاماً، طالب، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، و«م، ب»، 13 عاماً، طالب بالمرحلة الابتدائية، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، و«ص . ك»، 12 عاماً، طالب، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، و«س. ط»، 37 عاماً، بحروق باليدين، و«ج، ظ»، 37 عاماً، بحروق بالوجه واليدين، وحُجز المصابون داخل المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة إداري مركز كفرالشيخ، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.