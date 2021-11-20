محافظ كفرالشيخ: المراكز الساحلية تعرضت لأمطار غزيرة وننتظر موجات جديدة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية صدقت بشأن موجات الأمطار التي شهدتها المحافظة بغزارة منذ صباح اليوم، وهناك قرار بتعليق الدراسة بالمداس والمعاهد الأزهرية، لسوء الأحوال الجوية غدًا، موضحًا أن المراكز الشمالية الساحلية، التي تقع بطول 120 كيلو مترا، تعرضت لأمطار غزيرة على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على بعض مراكز المحافظة

وأضاف «نور الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك أمطار متوسطة على بعض مراكز المحافظة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يتعاونون لتصريف مياه الأمطار وشفطها من أماكن التجمعات، مؤكدا أن إدارة الكهرباء تمر بشكل دوري لتبين أي عطل في أي عامود كهربائي وتخفيف الكهرباء في هذا المكان.

موجة أمطار ثانية في الـ11.30 مساء الليلة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هناك موجة ثانية من الأمطار قادمة في الحادية عشر والنصف مساء اليوم، وتم الاستعداد لها جيدًا، بعد التنبؤ بها من خلال مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والري، التي أكدت سقوط أمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع سقوط أمطار غدًا، تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، خفيفة على شمال سيناء ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وحذر مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، التابع لوزارة الموارد والري، بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة الشدة على السواحل الشمالية.