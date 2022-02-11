حظك اليوم برج القوس الجمعة 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا

طبيعته النارية والحادة، تجعل من مولود برج القوس شخصية سريعة الغضب والانفعال على الآخرين، رغم سرعة غضبه إلا أنه يهدأ سريعا بعد مراجعة ذاته، كما أنه يتيمز بأنه لديه لسان سليط بشكل كبير، لا يشعر بالحرج عند الحديث مع الأشخاص الآخرين بصراحة وبوضوح، دون أن يخجل من ذلك، كما أنه لديه المزيد من المشاعر المتوهجة، لديه الكثير من الحنان والرقة الكامنة في داخله، والتي يحرص دائما على إظهارها للأشخاص المحيطين به، يميل إلى عيش الأجواء الرومانسية، كما أنه يعشق الرومانسية وتجربة الكثير من المغامرات المختلفة، يعشق الأجواء الشتوية والمطر.

يحرص مولود برج القوس على تجنب الروتينية في حياته، سواء كانت حياته العملية أو الشخصية يعشق السر والانتقال من مكان لآخر بشكل دائم ومستمر، كما يتميز بأنه شخصية كريمة بشكل كبير، ويحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، ونقدم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

انتبه اليوم لحقوقك، ورغم التشوش.. تتغلب على المعوقات بإصرارك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة، ويطالبك الفلك بتوخي الحذر في القول والحركة وتمهل في القيادة.

الحب عند برج القوس

يحرص مولود برج القوس على تقديم كل ما لديه من مشاعر وماديات بهدف إسعار الطرف الثاني، فعندما يحب شخص ما، يتميز حبه بأنه نادر الوجود، وعندما يقرر الزواج يكون أب جيد لأبناءه، وزوج مثالي لزوجته، كما أنه يسعى دائما وباستمرار لتوفير جميع سبل الراحة لأسرته.