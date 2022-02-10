حظك اليوم برج القوس الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج القوس أنه من أكثر الأشخاص العاطفية والحنونة والرقيقة، لذا يفضل أصحاب هذا البرج الابتعاد عن المهن الروتينية التي تسبب له الملل دائما، كما يتميز بالجرأة خلال الحديث، ويملك فضول مبالغ فيه تجاه الأشياء لذا يعرف عنه حب الاكتشاف، أما عن سيدة هذا البرج فدائما ما تفضل أن تكون نجمة في الشيء الذي تعشقه، أو الذي ترغب في تركيز اهتمامها عليه.

عيوب برج القوس

الثرثرة والفضول وعدم الصبر واللامبالاة والثقة الزائدة وعدم الاهتمام بمشاعر الآخرين، كانت تلك بعض عيوب مولود برج القوس، فضلا عن أنه شخص غير لبق مع من حوله، كما أنه يهرب دائما من المسؤولية، إذ أنه بمجرد أن يجد نفسه ملزم أمام سيئ سواء كان التزام مادي أو معنوي يهرب على الفور.

ولمواليد برج القوس تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وتقول خبيرة الأبراج لأصحاب البرج على المستوى المهني والعملي، إن القمر في مواجهة برجك، ويسبب لك إرباكا.

ونصحت فؤاد هذا المولود بضرورة أن تضاعف تركيزك وتنتبه لحقوقك، وأمام العقبات حاول أن تغير نظرتك لتجد حلا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي والعائلي، فالفلك ينصحك اليوم عزيزي مولود برج القوس أن تكون صبورا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

مشاهير برج القوس

ويوجد الكثير من المشاهير الذين ينتمون لبرج القوس، وأبرزهم الفنانة علا غانم التي ولدت في 26 من شهر نوفمبر، ومنهم كذلك الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر، والفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر، الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.