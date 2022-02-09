حظك اليوم برج القوس الأربعاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج القوس من الشخصيات النارية، المعروفة بالصراحة المفرطة، والاندفاع لقول الحقائق والدفاع عن الضعيف، ومع ذلك يمتلكون قلبا رقيقا صالحا، كما أنهم يعشقون البساطة والهدوء، فهم يكرهون الخبث والكذب، وهم يسعون طوال الوقت للمثالية، كما أنهم عاطفيون لا يفرقون بين قريب أو غريب، فهم يفضلون دائمًا أن يطلق عليهم لقب أصحاب القضية.

صفات برج القوي

مواليد برج القوس من الشخصيات العنيدة التي يصعب تغير ما يؤمنون بها، كما أنه معروف بحب السفر، والمغامرة، ومع ذلك فم من الشخصيات التي تخطط لكل ما يقوم بهم، كما أنهم عصبيون بسبب رغبتهم في التواجد في عالم مثالي، وهم أيضا يتميزون بالكرم والسخاء الشديد خاصة على أنفسهم، فهم يحبون الترفيه والحصول على كل ما هو جديد ومميز.

ولمواليد برج القوس تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تنص خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد برج القوس، من التخفيف من الانفعالات وألا يعلن ما لديه من معلومات أو معرفة، وعليه أن يدرس القرارات بشكل جيد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فوجود القمر في مواجهة برج القوس، يجعله في حالة عصبية وانفعال دائم، لذلك يجب أن تهدأ وتعمل على تهيئة الأجواء مع شريك حياتك.

مشاهير برج القوس

وهناك العديد من المشاهير الذين أثروا في العالم من مواليد برج القوس، ومنهم الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر، والفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر، الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.