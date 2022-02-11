«شباب القادة»: أصبح لدينا 150 رائدة أعمال و40 شركة ناشئة في عامين

قالت الدكتورة صفاء حسني، مدير البرامج بمؤسسة شباب القادة، إن برنامج «هي تقود» هو أول برنامج لدعم وتأهيل طالبات التعليم الفني في مصر، ويهدف البرنامج إلى خلق جيل من رائدات الأعمال من مدارس التعليم الفني يتمتعن بالتمكين الاقتصادي، يدرسن في أقسام مختلفة كالكهرباء والأجهزة الدقيقة ولديهن القدرة على تحويل أفكارهن إلى مشروعات ناشئة.

عامان من التدريب والتأهيل لطالبات التعليم الفني

وأوضحت «حسني»، خلال استضافتها ببرنامج «نون القمة» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البرنامج يهدف إلى تغيير نظرة المجتمع السلبية والخاطئة عن التعليم الفني، مشيرة إلى أن فريق العمل على البرنامج تفاجأ بقدرات الفتيات في المدارس الفنية على ابتكار حلول لمشكلات المجتمع.

ووجهت الشكر لشركاء النجاح من القطاع الحكومي ممثلين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، موضحة «بعد عامين من العمل في مدارس التعليم الفني أصبح لدينا 150 رائدة أعمال و40 شركة ناشئة في مختلف المجالات».

وأشارت «حسني»، إلى أنه يجرى تقسيم الطالبات إلى مجموعات وتكوين فرق عمل وتدريبهن على العمل الجماعي وريادة الأعمال والمهارات الشخصية من تواصل وتخطيط ومناقشة وعرض وتقديم وتسويق وحسابات.

ولفتت إلى أن مؤسسة شباب القادة تتعاون مع كبرى شركات التدريب العالمية المتخصصة في التدريب على ريادة الأعمال والمهارات الشخصية واستخدام مهارات التقييم الإلكتروني عبر المتخصصين، لتحديد نقاط القوة والضعف في شخصية الطالبة ومن ثم يمكن تحديد الدور المناسب للطالبة في فريق العمل خلال التخطيط للمشروع بشكل علمي سليم.

ابتكارات تقنية وإعادة تدوير وخطوط إنتاج لطالبات التعليم الفني

وأفادت مدير البرامج بمؤسسة شباب القادة، أن المؤسسة لديها 3 مجالات رئيسية في مبادرة «هي تقود» منها الابتكارات التقنية في الميكانيكا والكهرباء والأجهزة الدقيقة ونتج عنها جهاز قارئ يساعد المكفوفين وجهاز لتنقية وتعقيم الهواء، وأجهزة متعددة تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وإعادة التدوير والأعمال الفنية الذي ينتج اللوحات والمنتجات بشكل يحافظ على البيئة بالتماشي مع اتجاه الدولة في الحفاظ على البيئة، ومجال الملابس وخطوط الإنتاج بفكر عصري مختلف يخدم فئات متعددة في المجتمع.

وتابعت أن المؤسسة نجحت في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني وخاصة بعد السنة الثالثة من العمل وأنه بدأ العمل على تغير نظرة ولي الأمر أيضا للتعليم الفني، متابعة: «وجدنا أن 77 % من أوائل الثانوي الصناعي هن طالبات وفقا لبيانات وزارة التعليم وهو مادفعنا للتركيز عليهن ووضع برنامج تدريبي مخصص يمنحهن الفرصة لتحقيق أحلامهم وتأهيلهن لسوق العمل بشكل مختلف كي يصبحن من رواد الأعمال».

وأشادت مدير مبادرة «هي تقود» بدعم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج للمشروع وحرصها على توفير رابط بين طالبات التعليم الفني بمصر وعلماء المصريين بالخارج، لنقل الخبرات والأفكار والمقترحات من خلال مبادرة «مصر تستطيع بالصناعة»، مؤكدة مشاركة المؤسسة في المبادرة بنماذج ومبادرات صناعية مؤثرة.