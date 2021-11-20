«التعليم» تعلن الفرق الفائزة في برنامج «هي تقود»

أعلنت لجنة التحكيم بالمسابقة النهاية لبرنامج «هي تقوم»، لدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، اليوم السبت، أسماء الفائزات في المسابقة.

الفرق الفائزة ببرنامج هي تقود

وجاءت الأسماء كالتالي:

المركز الأول في مجال الابتكارات والاختراعات التقنية: فريق «تندر».

المركز الثاني: فريق sse.

وفي مجال الأعمال الفنية واليدوية، المركز الأول: فريق متحف.

المركز الثاني فريق يدوي.

وفي مجال الموضة والأزياء، فاز بالمركز الأول فريق نقش.

والمركز الثاني فريق «زي».

تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني

وأكد أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال احتفالية المسابقة النهائية لبرنامج «هي تقود» بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤسسة مهتمة بتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والشركات الراعية والهدف توسيع مساهمة طالبات التعليم الفني في سوق العمل.

وأضاف أن المؤسسة أجرت اختبارات وتقييمات إلكترونية لطالبات في مدارس التعليم الفني، توضح نقاط القوة والعمل عليها من خلال أفضل شركات التدريب في مصر.

وقال إن المؤسسة تهتم بمجال الابتكار والملابس الجاهزة والأعمال اليدوية، وتقدم 150 مشروعا، ودخل المسابقة النهائية 27 مشروعا.

وفيما يتعلق بدور تنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان، قال إنه يتم دعم التعليم الفني من خلال تشريعات تستهدف تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجية ليجد الطلاب والطالبات فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص لضمان حق القطاع والطالبات والقطاع الحكومي، ويدخل الطلاب المعاهد الفنية لوزارة التعليم العالي، وتكون هناك جلسات حوارية من خلال منتديات بتنسيقية شباب الأحزاب مع المسؤولين في التعليم الفني والقطاع الخاص لدعم هذا القطاع.