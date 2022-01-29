وزيرة الهجرة: تخصيص جناح لمبادرة «هي تقود she leads» بمؤتمرات مصر تستطيع

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تخصيص جناح لطالبات مبادرة «هي تقود she leads»، للمشاركة فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، لمناقشة عدد من المحاور، أبرزها صناعة «توطين السيارات»، و«تطوير صناعات الدواء»، وغيرها من المحاور.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى أن طالبات مبادرة «هي تقود she leads»، سيقمن بالمشاركة في المؤتمر، لعرض المشروعات التى قمن بتنفيذها ضمن البمادرة، موضحة أن النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، ستطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية مارس المقبل.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أهداف مبادرة «هي تقود she leads» لدعم التعليم الفني، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى بيان لها.

أهداف مبادرة «هي تقود she leads» في دعم التعليم الفني

- بدأ برنامج التعليم الفني لمبادرة «هي تقود she leads»، عام 2019، بهدف دعم طالبات التعليم الفني.

- مبادرة «هي تقود she leads»، أطلقتها مؤسسة «شباب القادة».

- تعد مبادرة «هي تقود she leads»، حلقة من سلسلة دعم الدولة لجهود الدولة المصرية والحرص على تمكينها ومنحها الفرص.

- تعد مبادرة «هي تقود she leads» أحد برامج مؤسسة «شباب القادة».

- يستهدف برنامج مبادرة «هي تقود she leads»، تنفيذ مشروعات ترتبط بمجال تخصص الطالبات بالتعليم الفنى.

- كما يتم ضمن المبادرة، استخدام أحدث أدوات التقييم العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطالبات وتنمية جوانب شخصيتهن المختلفة.

- يهدف برنامج مبادرة «هي تقود she leads»، إلى تقديم الدعم لطالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة.

- تعد مبادرة «هي تقود she leads»، أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني وتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن.

- تهدف مبادرة «هي تقود she leads»، لتعظيم الاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج في مجال التعليم الفني.