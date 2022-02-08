أستاذ علوم سياسية: الغرب يستخدم أوكرانيا للضغط على روسيا

قال الدكتور عمار قناه، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا متوترة الآن، لافتًا إلى أن هذه القضية لها علاقة بقضايا أخرى مثل العلاقات الروسية الأمريكية، ومنظومة الأمن الدولي بالكامل، كما أن الغرب يستخدم أوكرانيا للضغط على روسيا.

زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعاصمة الروسية «موسكو» أمس كانت إيجابية

وأضاف «قناه»، خلال تصريحات لقناة «TeN» عبر خاصية «سكايب»، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة الروسية «موسكو» أمس كانت زيارة إيجابية وجاءت بعد التجاهل الغربي والأمريكي للمتطلبات الأمنية الروسية، موضحًا أنه يجري في الوقت الحالي تقييم الأزمة بشكل كامل، ونلاحظ من خلال تصريحات ماكرون أنه أقر مسألة مهمة جدًا وهي أن أمن أوروبا جزء من أمن روسيا.

زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتز الأسبوع القادم إلى موسكو

وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى أن المسألة بها تقارب أوروبي وروسي لم نسمع به من قبل خلال المراحل السابقة، وسنري خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز الأسبوع المقبل إلى موسكو ومن الممكن أن تكون هناك مبادرات أوروبية لأن أوروبا ستعاني من الصراعات العسكرية في أوكرانيا بسبب موقعها الجغرافي.