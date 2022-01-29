إصابة مدني في دونيتسك الشعبية بقصف القوات الأوكرانية

قال إدوارد باسورين، نائب قائد شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مدنيا أصيب بجروح نتيجة قصف بقذائف الهاون شنته القوات الأوكرانية.

وأوضح قائلا «هذا هو معيار الناتو، إنهم يحاولون قتل شعبنا بالأسلحة التى يتم توفيرها لأوكرانيا»، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أصابت شخصا في ألكساندروفكا، كما جرى إطلاق النار في يلينوفكا، بقذيفة هاون.

أوكرانيا نشرت قوات معززة بالأسلحة الثقيلة في دونباس

وأعلن ممثلو حكومتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا، عن نشر أوكرانيا قوات معززة بالأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية على الجانب الخاضع لأوكرانيا في دونباس.

وكانت جمهورية لوغانسك، أكدت الخميس الماضي، أن أحد عناصر شرطتها قتل بقصف قوات كييف، بعد هدوء دام 10 أيام في منطقة التماس.

يأتى ذلك في الوقت الذى تشهد فيه روسيا وأوكرانيا تصاعد للتوترات بينهما واستعدادات من روسيا لغزو أوكرانيا.