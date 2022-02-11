زوج منة عرفة يعلن تطورات حالتهما بعد الإصابة بكورونا: «ابتدينا نتحسن»

طمأن الفنان محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، الجمهور بشأن تطورات حالتهما الصحية بعد إصابتهما منذ أيام بفيروس كورونا.

وكتب «المهدي» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلا: «الحمد لله ابتدينا نتحسن من كورونا وشكرًا لكل واحد دعا لنا من قلبه».

إصابة منة عرفة وأسرتها بفيروس كورونا

وفي أول فبراير أعلنت الفنانة منة عرفة، إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا، مطالبة الجمهور الدعاء لهم، لحين التماثل للشفاء.

وكتبت منة عرفة، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «الحمد لله دائمًا وأبدًا.. أنا وماما والبيت كله ومحمود إيجابي كورونا.. كلنا تعبانين جدًا.. ادعوا لنا الموضوع طلع صعب أوي.. ربنا يشفي كل مريض».

تدهور الحالة الصحية لمنة عرفة

وبعد ساعات قليلة من إعلان أصاباتها بفيروس كورونا أعلن محمود المهدي زوج منه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدهور حالتها الصحية حيث نشر صورة لزوجته منة عرفة، من داخل المستشفى، مُعلقًا عليها بقوله: «ربنا يشفي كل مريض يارب، بجد محدش يستهتر اليومين دول، أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس، وهي تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا كورونا».

أضاف المهدي: «بجد التعب صعب أوي، وربنا يحمي كل واحد بجد.. خلوا بالكم إحنا شباب هنستحمل، بس الأهل مش هيقدر بالذات الناس الكبيرة، وادعوا لنا لو سمحتم».

مسلسل إلا أنا

وقد شاركت مؤخرا منة في حكاية «حلم حياتي» هي الحكاية الثامنة من مسلسل «إلا أنا»، والحكاية من بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، وقد حققت الحكاية نجاحا كبيرا وتصدرت التريند.