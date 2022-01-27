منة عرفة: «بحترم رأي إلهام شاهين لكن شايفة الفن حاجة كبيرة من إننا نلخصها في حتة معينة»

ردت الفنانة منة عرفة على تصريح الفنانة إلهام شاهين بأن الفنان الذي يقول «مش بتباس أو بتحضن» ليس بفنان، وعليه العمل في مجال آخر غير الفن، قائلة: «هي مرتدش عليا أنا بشكل شخص، هي بتقول على الفنانات اللي بيقولوا كده».

أحترم رأي إلهام شاهين وكل فنان له مبادئه

وأضافت «عرفة»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، «أنا بحترم رأي الفنانة إلهام شاهين، زي ما بطلب من الناس إنها تحترمني وتحترم رأيي، بس أنا شايفة إن الفن حاجة كبيرة في إننا نلخصها في حتة معينة، وكل فنان عنده مبادئه والحاجة اللي مقتنع بيها ومؤمن بيها».

وأشارت إلى أن كل إنسان حر في رأيه، وأنها تحترم الآراء الأخرى ولكن لديها مبدأ: «كل واحد حر في رأيه وأنا بحترم الرأي الآخر، والفنانة إلهام شاهين عندها رأيها ومبادئها والحاجات اللي بتؤمن بيها أو شيفاها تمام، زي ما أنا عندي مبادئي والحاجة اللي شايفاها مينفعش أعملها».

محدش يحاسبني على حياتي الشخصية

وأوضحت أنها حريصة بأن يكون الأرشيف الفني الخاص بها يحتوي على مشاهد محترمة: «مش معنى كده إني مش بروح البحر وبتبسط وبعيش حياتي وبروح حفلات، بعمل اللي أنا عاوزاه، بس طالما فيه حاجة هتروح للأرشيف بتاعي ليه متكونش الحاجة دي محترمة».

وأفادت بأنها تطلب بألا يحاسبها الجمهور على حياتها الشخصية ولكن يحاسبها على أعمالها وفنها فقط : «أنا مؤمنة إن الفنان أو الشخصية العامة من حقه يعمل شخصية لنفسه وعاوز يبينها للناس، هل أنا عشان أكون حقيقية أطلع وأقول بعمل حاجات غلط؟.. الناس ملهاش دعوة، أنا كل الناس ليها عندي إني أقدم ليهم فن أو مسلسل أو فن، بس محدش يحاسبني على حياتي الشخصية عشان أنا مش بقدمها لهم».